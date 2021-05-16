《玩命關頭》串連多族裔改車魂

《玩命關頭9》將帶領影迷探索唐老大與胞弟之間的兄弟鬩牆與恩怨情仇。（取材自IMDb）

全球車迷與影迷引頸期盼的《玩命關頭9》（Fast & Furious 9，又譯速度與激情）即將於6月25日在美國上映，這部受到新冠肺炎疫情影響而延後一年且數度更改上映檔期的賽車電影 ，將帶領影迷探索唐老大（Dominic Toretto）與胞弟雅各（Jakob）之間的兄弟鬩牆與恩怨情仇。

環球影片（Universal Pictures）官方YouTube頻道在預告透露，「不管你飆得多快，都逃避不了過去！」。

《玩命關頭》系列本集劇情仍以家庭為主軸，刻畫馮迪索（Vin Diesel）飾演的「唐老大」與妻小原本想要低調地平靜度過平凡人的生活，但「出來混總是得還」，昔日冤親債主陸續找上門，更沒想到其中包括當年被唐老大斷絕關係且拒絕往來的弟弟雅各。

由約翰希南（John Cena）飾演的雅各，獲得奧斯卡影后莎莉塞隆（Charlize Theron）飾演的大反派美魔女賽芙（Cipher）的支持與贊助，飆悍對抗唐老大，試圖翻轉他以往活在胞兄陰影之下的痛苦人生。

《玩命關頭9》中的主角唐老大（左）與胞弟雅各上演兄弟鬩牆。（取材自IMDb）

75歲的奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）在片中飾演戴克蕭媽媽（Magdalene Shaw），她的名言說道：「家人之間的愛堅不可摧，但若是轉變為憤怒，將是世上最危險的力量」，預告改寫《玩命關頭》系列電影對「家人」的定義。

雅各不僅有犯罪集團撐腰，還具備職業殺手的凶悍威猛，以及超強的飆車技術，讓唐老大難以招架，只好再度召集「家人」（La Familia）聯手因應，包括起死回生的「韓哥」（Han Lue，姜成鎬飾演），全力阻止雅各毀滅世界。

吸金程度 超越窮國GDP

《玩命關頭9》是玩命關頭系列的第10部電影，此系列電影在《玩命關頭9》上映之前，已經在全球締造58億元的票房紀錄。

此票房紀錄若與世界上的國家經濟規模相比，介於巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro，又稱黑山共和國）與西非國家多哥（Togo）的國內生產毛額（Gross domestic product，簡稱GDP）之間。

世界銀行（World Bank）目前可取得的最新數據顯示，蒙特內哥羅2019年的GDP為55.43億美元，多哥2019年的GDP則為54.9億美元。

《玩命關頭》系列電影在過去20年來叫好又叫座的背後，其實是立基於真實的街頭賽車與文化現象，也是亞裔 、西語裔、非裔和白人等多元種族與族裔在進口的二手車改裝車文化，以及各車手競速拚搏中迸出的絢爛火花。

汽車周刊Autoweek西岸編輯范恩（Mark Vaughn）寫道，《玩命關頭》系列電影中部分場景雖然根據事實與當年的時空背景的文化所改編，部分事件確曾發生，但搶劫卡車、謀殺賽車對手等劇情大多仍屬虛構。范恩自述，在真實的街頭汽車競賽會場中，他從來沒有看過任何比基尼辣妹揮舞黑白格賽車旗，也沒有DJ現場刷碟（scratch）混音演出。

日本二手車 北美重生

1980、1990年代，日本汽車法規越來越嚴格，很多老舊車款無法達到規定標準，改裝升級的修車費用又很高，許多人便把舊車轉手賣掉，重購新車。這些日本的二手車出口到北美市場後，便不再受到日本自主法規的限制，可以合法上路，成為二手車界中所謂的「The Import Scene」。

范恩表示，沒有人能夠精準定義The Import Scene從何時開始，但《玩命關頭》系列電影協助定義了這個世代。

《玩命關頭9》有許多飆速炫技場面。（取材自IMDb）

直線競速賽紀錄保持人、甩尾車手帕帕達吉斯（Stephan Papadakis）說：「當時電影幕後有許多朋友參與賽車競賽，這部電影演繹了許多朋友的真實生活，很多人看完電影感觸良多，覺得演員們幫他們講述了自身故事。」

帕帕達吉斯目前是美國甩尾名門車隊「Papadakis Racing」的隊長，Papadakis Racing車隊三度贏得「甩尾方程式」（Formula Drift）錦標賽的冠軍殊榮。

范恩多年來一直認為，帕帕達吉斯宛如《玩命關頭》唐老大虛構人物的創作依據，他們強健的體魄和標誌性的光頭，看起來真得很像；如果真要比較，帕帕達吉斯可能比唐老大還常展現笑容且較健談，不像電影中的唐老大經常是耍酷的省話一哥。

帕帕達吉斯則謙虛地說：「我肯定不是唐老大，我從來不認識（玩命關頭的）編劇。」

日本第五大汽車製造廠馬自達（MAZDA）小型超跑（Sport Compact Car）工程主管柯爾曼（Dave Coleman）表示，每個人對於賽車文化和The Import Scene給出的答案，都會因為回答者所處的文化圈子而異，但小型超跑確實是該文化的核心關鍵。

The Import Scene超越了種族，絕大多數的參與者是亞裔，其他人則來自不同的族裔和文化背景。

賽車手德維拉（R.J. de Vera）曾在《玩命關頭》電影中客串一角飆速炫技，他說：「這並不是針對亞裔美國人，但當時確實有許多參與者是亞裔，另外還有街頭文化和流行文化。」

來自台灣的「甩尾方程式」車手廖俊傑（Jim Liaw）則說，進口賽車文化可能受到年輕亞裔的歡迎，但其轉變非常迅速，就算是亞裔美國人，也來自許多不同的國家和背景。他說，這個產業圈內並非都是能負擔得起昂貴跑車配件的富家子弟，也有來自藍領家庭的小夥子，組成多元廣闊，人們各有喜好的車款，這向來是非常、非常多元的，且隨著產業發展變得更多角，進口車文化的根源，就算是在當今的甩尾界，也是非常、非常包容的。

《玩命關頭9》電影海報透露主角想退隱江湖卻身不由己的無奈。（取材自IMDb）

《玩命關頭》導演柯翰（Rob Cohen）幾年前接受「中國環球電視網」（China Global Television Network）訪問時說，「賽車文化與場景攸關多元文化層面，由亞裔、白人、非裔和西語裔等各種族人口共同參與」。

柯翰表示，他一開始不懂賽車文化，公眾也對此次文化一知半解。他說：「我必須努力融入地下街頭賽車，當我走進去才赫然發現另一個全新世界，很神奇且造就了這部偉大的電影。」

范恩寫道，唐老大本來應該深入外太空，《玩命關頭》系列電影已經跳脫幾十年前的日本進口改裝車文化，演化至太空旅行的另一個「新高」層次，儘管脫離現實且有諸多破綻，電影終究反映一小部分的賽車文化現實，這就是好萊塢酷炫之處。