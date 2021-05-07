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瑪莉蓮曼森性醜聞連環爆 女模怒喊「他是怪物」

記者陳建嘉／綜合報導
瑪莉蓮曼森性侵醜聞連環爆，被唱片公司放棄。（路透資料照片）
瑪莉蓮曼森性侵醜聞連環爆，被唱片公司放棄。（路透資料照片）

具有強烈暗黑特色的搖滾歌手瑪莉蓮曼森（Marilyn Manson），日前性醜聞連環爆，不僅被前未婚妻、HBO影集「西方極樂園」（Westworld）女主角伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）控訴性侵、虐待，引起軒然大波後，美媒「時人」雜誌又進一步專訪他的女模舊愛艾希莉摩根（Ashley Morgan），再次揭露他的私下惡舉，艾希莉摩根心有餘悸表示「我從怪物的魔掌中逃出」。

美媒「時人」最新一期專訪瑪莉蓮曼森舊愛艾希莉摩根，對方控訴他在交往期間不斷施以虐...
美媒「時人」最新一期專訪瑪莉蓮曼森舊愛艾希莉摩根，對方控訴他在交往期間不斷施以虐待、強制性行為。 （取材自推特）

艾希莉摩根提到兩人交往期間，曾被瑪莉蓮曼森多次毆打，甚至在睡眠時被他性侵，瑪莉蓮曼森還會對她洗腦，「當你愛著對方，對方的所作所為就不算侵犯」，還曾用納粹軍刀在她身上刺下他的名字縮寫，讓艾希莉摩根痛不欲生，該新聞一出震驚各界。瑪莉蓮曼森則透過發言人強烈否認此項指控，認為這都是子虛烏有的指控，不過有媒體發現他連夜搬出好萊塢的住處，似乎想要避風頭，不再被採訪。

甩醜聞？席亞李畢夫重新出發

另外，席亞李畢夫（Shia LaBeouf）以「變形金剛」（Transformers）系列走紅，但他過往放蕩、粗暴等不堪過往，被媒體一一踢爆，聲勢也急速下滑，前女友FKA Twigs去年12月控告席亞李畢夫曾對她身體與心靈上虐待，還故意傳染性病給她，他在公開道歉後已入院一個月，接受專業心理治療。最近有網友拍到席亞李畢夫騎單車上街健身，雖留著大鬍子，但身材看起來維持得還不錯，雖然他已被前經紀公司CAA切割，仍有不少影迷希望他在痛改前非後，重新出發。

性侵 健身 納粹

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