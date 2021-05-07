新超人電影「自成宇宙」傳編導、主演非裔挑大梁

現任超人演員亨利．卡維爾2016年3月出席「蝙蝠俠對超人：正義曙光」歐洲首映。好萊塢報導者披露，下一部「超人」電影導演、編劇與主演都將是非裔 。（路透）

好萊塢報導者日前披露，華納影業正為下一部「超人」電影 物色一位非裔導演 ，讓他負責拍攝有史以來第一位非裔超人。

新一部「超人」電影劇本2月確定交給非裔知名記者兼作家塔尼西斯．科茨（Ta-Nehisi Coates）執筆，名導J. J. 亞伯拉罕（J. J. Abrams）參與製作，但當時就沒有提及誰負責導演。

報導引述消息人士說法，指華納與DC要聘用一位非裔導演，讓他負責非裔演員首度在大螢幕化身為超人。但漫威也正為「刀鋒戰士」（Blade）重啟版電影尋找非裔導演，幾位有可能執導兩部電影的導演跟華納與漫威都曾碰過面。報導提及，「黑豹」（Black Panther）導演庫格勒（Ryan Coogler）將繼續拍攝「黑豹：瓦干達萬歲」（Wakanda Forever），讓他幾乎不可能接下「刀鋒戰士」或新的「超人」。

消息人士表示，新一部「超人」電影背景設定跟「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）與「水行俠」（Aquaman）有別，將會自成一個宇宙，就跟李維斯（Matt Reeves）執導的「蝙蝠俠」類似。科茨正根據原版漫畫脈絡塑造新的超人，準備把故事從頭說起，預計12月中才會交稿。

目前還沒有選角相關新聞，但好萊塢報導者稱新超人演員的名氣可能相對不會太高。有媒體則是揣測，正義聯盟導演史奈德（Zack Snyder）打造的史奈德宇宙（Snyderverse）中，華納似乎只打算延續神力女超人、水行俠與閃電俠的故事，亨利卡維爾（Henry Cavill）繼續演出超人的機率可能不會太高。