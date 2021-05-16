黑豹殞落 多變演技永留影迷心中

《黑豹》的查德威克鮑斯曼未能摘下奧斯卡影帝榮銜。（美聯社）

得失如桑榆、東隅。查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman，11/29/1976 –8/28/2020）雖然在奧斯卡 輸給了老將安東尼霍普金斯，但較早時二人競爭金球獎男主角，鮑斯曼倒贏了霍普金斯。查德威克鮑斯曼表現多方位，43歲不幸因大腸癌去世。回顧他扮相各異的幾部片子，可以看出他始終磨練演技，潛力充沛。

鮑斯曼在風光時期拍了《漫威》（Marvel）的《黑豹》（Black Panther，2018），他主演面相英朗的帝查拉（T'Challa）。該片聲光和特效都澎湃壯闊，體格精壯的鮑斯曼也武打、飛騰了一番。不過大眾風靡的，還是封建的爭王位繼承人的故事。我覺得《漫威》很埋沒會演戲的人才。

《藍調天后》從一個風雲熱門的藍調歌后，側寫小人物要成功的艱難。類似的故事，在白人主掌多年的好萊塢當然多不勝數；如今非裔 的表演機會提升了，所以耍大牌，隨性而作的劇情換成膚色不同的人演，製作組與觀眾群也變了。華裔李安執導英國片《理性與感性》（Sense and Sensibility，1995）；趙婷用非職業演員演美國本土片，也部部感動人。

《傳奇42號》（42，2013）鮑斯曼扮傑基羅賓森（Jackie Robinson，1919 - 1972）：流露初生之犢的氣質：羅賓森是天縱英才的棒球員。他不敢發脾氣，全力指望入大聯盟。他被四壞球保送，靠機智盜第一、二、三壘，再偷回本壘得分。歧視黑人的白人裁判，有時故意判他出局；白人投手根本投出觸身球，有次打傷羅賓森的左頰；有回對方趁滑壘時，用鞋釘刺破他的小腿肚。

片裡的羅賓森平頭粗眉，穿背帶褲，青澀的表情慢慢成熟。1945年代非裔能上棒球場是天方夜譚；但是他生命裡有伯樂：布魯克林道奇隊（Brooklyn Dodgers）的經理布蘭奇瑞奇（Branch Rickey，1881 – 1965，Harrison Ford飾）硬是破天荒起用了可以擊出許多全壘打的羅賓森；還有知音：球星匹威瑞斯（Pee Wee Reese，1918 –1999，Lucas Black飾）大庭廣眾下與羅賓森勾肩搭背的照片，一直是棒球歷史的經典。

鮑斯曼在《激樂人心》（Get On Up ，2014）中演的詹姆士布朗 （James Brown，1933–2006）號稱靈魂樂教主。他不可一世，理飛機頭、跳滑輪舞，有人笑謔他是在輾爛洋芋泥。布朗嗓門高亢，中氣十足，很多演出紀錄都顯示他帶動了樂隊以後的風向：麥克傑克森（Michael Jackson，1958 - 2009）的月球漫步，大有沿襲這位前輩的身影。

詹姆士布朗有破敗的童年，巔峰之後放浪形骸。劇本寫他最後跟從小結交的摯友鮑比伯德（Bobby Byrd，1934 –2007，Nelsan Ellis飾），也分道揚鑣。這個朋友全力扶持他：幫他配舞、和音、奏樂。不知鬧翻的真相如何？然而伯德以前確實跟布朗不可分割。

《藍調天后》讓查德威克鮑斯曼跟薇拉戴維絲（Viola Davis）棋逢敵手。此片的女主角有個原型─金牌歌手瑪雷妮（Ma Rainey，1886 – 1939），在1920年的芝加哥錄音室錄音。她頤指氣使，氣燄沖天；白人經紀為了賺錢，忍氣吞聲只差沒向她跪下叩頭。演瑪雷妮的戴維絲今年雖然未得奧斯卡女主角獎，但是她歷年來獲得了不少獎項。

她演過的角色反差都極大：2008年的《誘．惑》（Doubt）裡，她是社會地位低，望子成龍的米勒太太（Mrs. Miller）。米勒太太的兒子可能被性侵，她卻無法打破黑幕。她的動作、口語都表達地無懈可擊。戴維絲馬上被很多影展青睞，可說靠此片崛起。

他倆很有片緣，她在《激樂人心》裡頭，是他那個忍受不了家暴，內疚而離家棄子的母親。兒子發跡後，母親低聲下氣來相認，兒子滿腦還埋藏當年陰影，不顧媽媽的顏面，掉頭而去。

六年以後的《藍調天后》已是另一對比了：意氣噴發的是戴維絲演的一代歌后：錄音間當場要喝可樂，否則拒唱；要提拔犯口吃的外甥來口述序言，成品失敗多次才成功；鮑斯曼此回化身表情憤懣、籍籍無名的萊維格林（Levee Green）。格林吹小號，老以為自己懷才不遇，生不逢時。

格林在歌壇掙扎，並不把前輩瑪雷妮放在眼裡。工作場所強出頭，半場就出來吹喇叭。他還要改次序，用自己的作品灌唱片。瑪雷妮氣到不行，非常看不起這個不知天高地厚的小毛頭。格林最後因小失大，毀了自己。鮑斯曼為此片勤練吹號技巧，他動用的十指，還有唇形都很地道。

文化認同反映在電影 的演進中，這幾類電影的製作，幾十年前絕對不會出現。非裔渴望成功，累累失敗，卻再次崛起，今天終於撐起局面。