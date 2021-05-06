「鬼滅」奪北美票房冠軍 創日片22年來新紀錄

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在全台狂賣6.3億，近期也登上北美票房冠軍，打敗好萊塢動作片「真人快打」。（圖：木棉花提供）

日本動畫電影 「鬼滅之刃劇場 版：無限列車篇」（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train）去年10月上映，在全球開創賣座佳績，該片於上個月23日在北美上映，上映第2周票房斬獲640萬美元，打敗好萊塢 大片「真人快打」（Mortal Kombat），奪下北美票房冠軍。

「鬼滅之刃」奪下北美票房冠軍，上一次在北美奪冠的日本電影，要回溯到22年前的「神奇寶貝電影版：超夢的逆襲」（Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution），即便新冠肺炎仍在北美肆虐，仍擋不住電影的賣座氣勢，在推特上也引起美國網友瘋狂討論，「鬼滅」全球票房也已達4.28億美元，比去年所有好萊塢電影票房都還要高。

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」近期登上北美票房冠軍，打敗好萊塢動作片「真人快打」。（圖：木棉花提供）

「鬼滅之刃」為何也能在北美締造佳績？美媒「Collider」推論，除了北美早就有大量的「鬼滅」動漫粉絲之外，電影也僅在戲院推出，不像「真人快打」同時也在串流平台上映，票房勢必會受到影響，外加「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」上映以來評價極佳，自然吸引更多網友關注。

不過「綜藝報」認為這只是一個好的開端，只因在疫情期間，目前僅有57%的電影恢復營業，即便是「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」、「真人快打」的票房，僅是勉強達標，不算熱賣，接下來要等到「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）、「黑寡婦」（Black Widow）等大片上映之後，再加上全球疫苗施打逐漸普及，才有可能活絡票房，因此，眾多分析師都對接下來的電影票房相當看好。