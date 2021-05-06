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威爾史密斯、馬克華柏格 猛男變肥肚大叔 理由大不同

娛樂新聞組╱綜合報導
威爾史密斯自嘲身材走樣。（取材自Instagram）
威爾史密斯自嘲身材走樣。（取材自Instagram）

好萊塢猛男威爾史密斯（Will Smith）、馬克華柏格（Mark Wahlberg）都有精壯身材，但最近不約而同在IG秀出自己的肥胖身材，威爾史密斯更挺出驚人肥肚，讓人震驚「ID4星際終結者」（Independence Day）、「絕地戰警」（Bad Boys）的猛男去哪了。

威爾史密斯露出驚人肥肚。（取材自Instagram）
威爾史密斯露出驚人肥肚。（取材自Instagram）

威爾史密斯在IG秀出身材走樣照片，並坦言是因為疫情期間常在家裡狂吃，養出肥肚，「我得跟大家坦言，這是我人生中身材最糟的時候」，威爾也坦言要積極減重，「這個油膩身材陪我度過過去一年的疫情期，雖然我一直都很愛自己的身體，但希望狀況能更好，所以我會再度健身練出完美身材，希望可以成功」。

威爾史密斯還逗趣表示，「再也不要在半夜吃瑪芬了！」

據ETtoday報導，「健身狂人」馬克華伯格向來保持良好體態，不過現在結實的六塊腹肌已經變成一團肥肉，他表示是為了新戲增肥，目前已經增肥了9公斤，更表明「我還會再更肥，沒錯，我是為了新角色」。

馬克華柏格為籌備新戲增肥。（取材自Instagram）
馬克華柏格為籌備新戲增肥。（取材自Instagram）

在IG影片中可以看到馬克華伯格將衣服掀開，放鬆肚子後腹肌全消失，變成圓滾滾的一團肉，直言「我還會再更肥，沒錯就是為了新角色。」報導指出，馬克華伯格只花了三個禮拜，就從肌肉猛男變成肥肚大叔，而這一切都是為了新片「Father Stu」而努力增肥；更透露自己其實還沒達標，必須在未來6周再增加13公斤左右才可以，雖然身邊有營養師照料，但他倒希望可以多吃一些垃圾食物增胖。

健身 疫情 肥胖

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