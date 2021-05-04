和舊愛仍往來 班艾佛列克雙「珍」之間游刃有餘

班艾佛列克(左)與珍妮佛嘉納雖離婚仍常會碰面，一起照顧小孩。（圖：達志影像提供）

班艾佛列克（Ben Affleck）近日被拍到從舊愛珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的休旅 車走出來，顯然兩人之間已經恢復往來。與此同時，他和前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）仍時常碰面，一起接送小孩，讓他們擁有父母完整的愛。他和兩位都曾有親密關係的珍妮佛都未撕破臉，在雙「珍」之間，也稱得上游刃有餘。

兩位珍妮佛之中，珍妮佛嘉納先和班艾佛列克結戲緣，但她在「珍珠港」（Pearl Harbor）只是小配角，與班艾佛列克沒啥互動，直到幾年後再攜手合演「夜魔俠」（Daredevil），這一次彼此就是男女主角，關係大躍進，然而班那時身旁已經有了珍妮佛羅培茲。向來性感火辣的珍妮佛羅培茲，與文藝小生形象的班艾佛列克交往，曾讓外界詫異，在他們分手、班終於和珍妮佛嘉納墜入情網又結婚生子後，各方一度認為「班終於找到真正屬於自己的珍妮佛」。十多年後的現在，又是不一樣的光景。

對於被懷疑舊情復燃，班艾佛列克與珍妮佛羅培茲都未證實，身旁親友稱他們就是好友般的互動，無需大驚小怪。