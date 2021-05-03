舊愛都沒撕破臉 班艾佛列克在2個「珍妮佛」間游刃有餘

曾有一段情的班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲最近又恢復往來。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）近日被拍到從舊愛珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）的休旅 車走出來，顯然兩人之間已經恢復往來。與此同時，他和前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）也被拍到一起去接剛上完游泳 課的兒子山姆。他和兩位都曾有親密關係的珍妮佛都未撕破臉，各方也好奇這種和諧的氣氛能否維持下去？

兩位珍妮佛之中，珍妮佛嘉納先和班艾佛列克結戲緣，但她在「珍珠港」（Pearl Harbor）只是小配角，與班艾佛列克沒啥互動，直到幾年後再攜手合演「夜魔俠」（Daredevil），這一次彼此就是男女主角，關係大躍進，然而班那時身旁已經有了珍妮佛洛佩茲。向來性感火辣的珍妮佛洛佩茲，與文藝小生形象的班艾佛列克交往，曾讓外界詫異，在他們分手、班終於和珍妮佛嘉納墜入情網又結婚生子後，各方一度認為「班終於找到真正屬於自己的珍妮佛」，10多年後的現在，又是不一樣的光景。

對於被懷疑舊情復燃，班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲都未證實，身旁親友稱他們分手後一直維持不錯交情，就是好友般的互動，根本無需太大驚小怪。至於珍妮佛嘉納又怎麼看？歐美媒體報導，她並沒有特別在意，對她而言，最重要的是班能夠當個好爸爸、與她一起分擔照顧好小孩的責任，只要能讓他開心、對他好，她都會支持，畢竟沒有好的父親，孩子們也無法健康快樂成長。

因此班艾佛列克現在不是時常與珍妮佛嘉納碰面，一起接送小孩上下課，就是到珍妮佛洛佩茲家中和她共度，在兩位珍妮佛之間游刃有餘。