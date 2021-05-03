33歲柴克艾福隆偷整形？63歲莎朗史東秀美腿

網友認為柴克艾福隆過去(左)與現在長相有變化，應該有整形。（路透資料照片、取材自臉書）

歲月對任何人都很公平，就算俊男美女也無法避免臉上出現老化的痕跡。曾被萬千影迷崇拜的柴克艾福隆（Zachary Efron）與莎朗史東（Sharon Stone），前者才33歲已經被一堆網友認定有整形，澳洲 友人忍不住代為反駁；後者今年已63歲，依舊樂於展露美腿與窈窕的身段。

63歲的莎朗史東，依然保有窈窕身段。（取材自Instagram）

莎朗史東昔日以「第六感追緝令」（Basic Instinct）大膽裸露鏡頭讓全球影迷驚豔，自此登上一線女星寶座。明年這部影片就要滿30周年，史東雖然不用再賣弄性感，還是不介意將好身材展現在觀眾眼前，近日她在社群網站 上發布一張愛犬從獸醫處返家團圓的照片，只見她穿上泳衣和毛小孩開心合照，依然賞心悅目，不愧是曾讓無數觀眾傾倒的銀幕女神。

而曾是迪士尼 頻道紅牌偶像的柴克艾福隆，近來在澳洲各地為自己的實境節目「擁抱地球」出外景，也沒忘了在社群網站上發布最新動態，卻被網友懷疑長相明顯改變，疑似動了手術。針對這點，他的澳洲好友在自己的廣播節目上公開打槍，表示他一點都沒必要去整形，「如果他有去做，我一定會知道。不過這就好像在一幅畢卡索的畫上面，蓋滿一堆小朋友用手指按出來的圖形，何必呢？」