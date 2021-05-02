性格女星奧林匹亞杜卡琪斯離世 曾奪奧斯卡女配角

奧林匹亞杜卡琪斯傳出辭世，享壽89歲。（路透）

美國 性格女星奧林匹亞杜卡琪斯（Olympia Dukakis）2日早上辭世，享壽89歲。她曾於1987年美國浪漫喜劇電影 「發暈」（Moonstruck）飾演專橫母親，獲奧斯卡最佳女配角獎。

中央社報導，奧林匹亞杜卡琪斯的弟弟艾波羅（Apollo）在臉書證實這位資深劇場藝人的死訊，她在演藝生涯晚期，才在影壇聲名大噪。

艾波羅寫道：「我至愛的姊姊，奧林匹亞杜卡琪斯今天早上在紐約市辭世。歷經多個月健康不佳後，她終於安息了，追隨她的（夫婿）路易斯佐里奇（Louis Zorich）而去。」死亡原因尚未披露。

1987年首映的美國浪漫喜劇電影「發暈」（ Moonstruck），由諾曼傑維遜（Norman Jewison）執導，雪兒（Cher）和尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）等主演。本片描述紐約市一名義大利裔女子遇上未婚夫的弟弟後，兩人陷入熱戀的故事。

此電影於1988年第60屆奧斯卡獎 抱回3個獎項：最佳原創劇本獎、最佳女主角獎（雪兒）及最佳女配角獎（奧林匹亞杜卡琪斯）。奧林匹亞杜卡琪斯也因此獲得金球獎（Golden Globe）最佳女配角獎並獲英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳女配角提名。

至1988年，奧林匹亞杜卡琪斯在美國已是家喻戶曉人物，除了獲得奧斯卡獎加持外，也因為她的堂弟、時任麻州州長杜凱吉斯（Michael Dukakis），在1988年總統大選中獲民主黨提名為總統候選人。但杜凱吉斯最終輸給共和黨候選人、時任副總統的老布希（George H. W. Bush）。

她的演員夫婿路易斯佐里奇於2018年離世，兩人育有一個女兒和兩個兒子。