珍妮佛洛佩茲才分手球星 爆密會舊愛班艾佛列克

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲曾經愛得很高調。（路透資料照片）

性感天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與訂婚兩年多的前職棒紅星A-Rod上個月中才宣告分手，馬上被外界料中、和舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）恢復往來，雖然試圖隱瞞，卻被狗仔攝影拍下疑似班從珍妮佛的休旅 車走出來的身影，顯然難以否認，但兩人至今還沒對此有任何解釋。

根據專門報導明星名人八卦的Page Six，珍妮佛洛佩茲前不久才結束新片拍攝，從外景地多明尼加返回美國 ，而班艾佛列克至少已造訪她家三次，她會派人開著休旅車至鄰近的地點接他過來，一起在她家裡待上好幾個小時，再送他離開。倘若彼此真的只是分手後繼續當朋友，那麼一切的拜訪、聚會都不需要擔心外界產生奇妙聯想，做得這麼遮遮掩掩，反倒更啟人疑竇。

耐人尋味的是，今年2月就有報導指A-Rod對班艾佛列克充滿顧忌，那時珍妮佛和他被傳感情陷低潮，而班則剛和龐德女郎安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）分手一個月，A-Rod懷疑班會再次對珍妮佛發動攻勢，結果沒多久他也和珍妮佛正式一拍兩散，珍妮佛果如他所預期的和班再度往來，也難怪A-Rod要對班那麼氣憤。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲也曾經訂婚，當時各方對銀幕形象南轅北轍的他們竟會擦出愛的火花，感到不可思議，始終懷疑有炒新聞的成分，兩人合演的電影 「絕配殺手」（Gigli）不幸在票房與評價上都慘敗，對演藝事業很看重的他們，很快就互相切割。然而在他倆恢復往來被逮個正著後，又有知情人士稱他們一直都是好朋友、情分始終沒斷，會不會再次走在一起？外界都在密切注意。