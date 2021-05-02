布萊德彼特傳體衰健康差 安琪莉娜裘莉害的？

八卦刊物指布萊德彼特被離婚戰搞得健康受影響，身體大不如前。（取材自Instagram）

好萊塢影星布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變拖了四年多還沒辦法徹底離婚，裘莉總是不放棄獨自擁有孩子們監護權、只給布萊德探視權的想法，讓八卦 刊物始終愛把她描繪成這種離婚大戰中的「壞人」。本月要上市的「Globe」就再一次用封面報導，布萊德彼特體力衰弱到坐在輪椅上被推出醫院，都是因為裘莉堅持要跟他戰到底，不肯雙方取得共同監護權，讓他的心情與健康都受到影響。

根據「Globe」的說法，布萊德彼特為了這場永遠無法落幕的離婚大戰，常常失眠，也不時會跳過其中某一餐不吃，久而久之健康大受打擊，打從封面那張坐在輪椅上被推出醫院的照片到現在，已經瘦了快10公斤。雜誌上還提到布萊德的友人替他擔心，認為他宛如陷在最惡夢般的處境中，但對裘莉來說，恐怕是美夢成真。

專門打臉八卦的網站，砲轟「Globe」藉圖發揮，其實大家都知道布萊德彼特坐在輪椅出醫院當天不過是去拔智齒，且隔沒幾天他在奧斯卡金像獎頒獎典禮上把最佳女配角獎頒給尹汝貞，也完全沒病容，稱這不過是該刊物又一次想修理裘莉而已。