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布蘭妮父女大戰 父為繼續管控她財務 竟稱她「失智」

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮爭取財務自主，受到粉絲支持。（路透資料照片）
布蘭妮爭取財務自主，受到粉絲支持。（路透資料照片）

曾在全球樂壇紅極一時的「小甜甜」布蘭妮，現在年近不惑，卻還無法財務自主，將近6000萬美元的資產，都還由父親傑米與信託公司共同監管，她一直打官司要將權力收回，各方估計律師費一年就要花120萬美元，至今都無法如願，全球廣大粉絲也都為她叫屈。

今年布蘭妮由於引發熱烈話題的紀錄片「陷害布蘭妮」，成功扭轉形象，變成觀眾眼中影視圈「厭女」文化下的受害者。她是因為在媒體的嘲弄和外界的訕笑下，從2007年開始多次傳出精神崩潰、也一再進出勒戒所，使得法庭判她沒有能力管控自身財務，交給她的父親監督，讓她失去了使用自己辛苦打拚得來收入的自主權。

多年來布蘭妮與父親好幾次對簿公堂，法庭還是站在她父親這邊，兩人的親情也早被消耗殆盡，近日媒體更揭露傑米在呈交法庭的文件上註明布蘭妮「失智」，激起粉絲的怒火，稱她若是真的失智，連歌詞與舞步都不可能記得住，哪有辦法再繼續巡迴演出？怒嗆傑米分明睜眼說瞎話。

之前布蘭妮看到「陷害布蘭妮」播映後不少網友表示欠她一個道歉，好幾次發文表示自己現在很好，不想讓外界再擔心，她也將於下個月出庭再度爭取財務自主，大多數的樂迷都期待她能夠成功，早日將屬於她的基本權力收回。

失智

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