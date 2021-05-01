20歲娶大23歲女導演 亞倫強森驚傳與妻離婚

「復仇者聯盟2：奧創紀元」男星亞倫泰勒強森（右）傳出已與大23歲的導演妻子珊姆強森離婚。（Getty Images）

飾演「快銀」（Quicksilver）的30歲亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）曾演過「復仇者聯盟 ：奧創紀元」（Avengers: Age of Ultron）、「天能」（Tenet）等大片，近期被外媒報導他與大23歲的導演 妻子珊姆強森（Sam Taylor-Johnson）已離婚，還將價值750萬美金的洛杉磯豪宅出售，但目前兩人皆未回應。

亞倫強森多次主演好萊塢大片，在漫威電影 雖戲分不多，也有精湛表現，他外表俊俏，舉止幽默，常讓外界以為他是花花公子，事實上他早於19歲就情定當時已42歲的女導演珊姆，隔年就結婚，珊姆也為亞倫生下兩個女兒。

結婚十餘年來相當恩愛，2018年亞倫還曾帶著愛妻與女兒們前往土耳其度假，甜蜜慶祝結婚周年紀念，曾有網友譏諷是母子戀，亞倫還憤怒回擊要酸民閉嘴：「當你真正愛一個人，你根本不會在乎對方的年紀與種族」，如今人人稱羨的神仙眷侶也傳出離婚，讓許多粉絲感到遺憾。

此外，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）4月中才宣告與交往四年的前棒球選手A-Rod分手，不過她一向重視事業，很快就重整好心情，珍妮佛在Instagram秀出與「變形金剛」系列男星喬許杜哈默（Josh Duhamel）的婚紗照，由於兩位性感明星目前都單身，讓粉絲喜出望外，還以為真有喜事。

不過，珍妮佛很快就坦承，這是新片「Shotgun Wedding」的劇照，電影將確定於明年6月上映，並開心向粉絲報告。