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阿諾狠批奧斯卡獎無聊 「看不到三分之一怒關電視」

記者陳建嘉╱綜合報導
阿諾史瓦辛格向來直率敢言。（圖：福斯提供
阿諾史瓦辛格向來直率敢言。（圖：福斯提供

73歲阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）向來直言，他日前接受知名主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）採訪，提到他看了奧斯卡頒獎典禮，覺得過程非常無聊，「典禮至少有3個多小時，但我只看了1小時就關掉電視」。

阿諾砲火猛烈，說節目冗長沉悶，根本看不下去，「明明主辦單位找來這麼多充滿才華的影人製作，結果卻這麼無聊，他們明明都很厲害，卻把典禮搞到讓人昏昏欲睡」，更揶揄這屆典禮都改至有82年歷史的聯合車站舉辦，依舊乏人問津，「下一次不如改到旅行勝地聖塔莫尼卡海灘舉辦吧，可能還會比較多人」。

尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角。（歐新社）
尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角。（歐新社）

同為73歲的韓國資深影星尹汝貞，以「夢想之地」（Minari）拿下奧斯卡最佳女配角，締造南韓演員首位獲得該獎的創舉，她獲獎後接受美媒「NBC News」採訪，直言對好萊塢沒憧憬，「我去美國，只是去見一下住在那邊的兒子」，自承連奧斯卡的會後派對都沒去，「腳太痛又很累，馬上就回家了，一直躺在床上」，幽默又率真的言論令網友喜愛。

尹汝貞在全球暴紅，亦有韓媒挖出她小8歲的妹妹尹汝順，是南韓知名企業LG的首位女性CEO，還曾推出自傳「優雅奪冠的女人」，提到自己過往在職場時所遭受的歧視與困境，但自己仍然努力闖出一片天，過程相當勵志，讓不少網友讚賞尹家是南韓之光，姊妹都為南韓貢獻不少光榮。

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