奧斯卡最佳紀錄短片《柯萊特》遲到的清創之旅

衛報發行的《柯萊特》紀錄短片獲得奧斯卡獎肯定。(影片截圖)

這部25分鐘的紀錄短片由衛報發行,已經90歲高齡、來自法國諾曼第的柯萊特,作為大屠殺受難者的家屬,從原本發誓一輩子都不會踏上德國 ,最後改變心意、回到傷心舊地緬懷死去的哥哥。在一位年輕歷史系學生露西(Lucie Fouble)的陪伴下,她有了正視與面對過去的勇氣,一老一少敘事視角,也讓《衛報》獨特的新聞影像記錄在本屆奧斯卡 獲得好評。

《柯萊特》攝於2018年,以紀錄片主角Colette Marin-Catherine為名,訴說著柯萊特與露西共同乘著火車去到位於德國諾德豪森市的米特爾堡-多拉(Mittelbau-dora)集中營,也就是柯萊特哥哥當初被關押並且死去的地方。

跟隨著導演 的鏡頭,透過從法國前往德國的火車上,柯萊特細細回憶起她的生長經歷,以及她眼裡聰明、帥氣、又有才華的哥哥——尚皮耶(Jean Pierre)。

柯萊特與她眼裡聰明、帥氣、又有才華的哥哥,只剩照片可以回憶。(影片截圖)

「在我們家裡,所有的男人都在戰爭中死去。」柯萊特的家族有許多人都為國捐軀。她的曾祖父死於1870年代的普法戰爭,其祖父和兩個叔叔則死於第一次世界大戰。而就在1940年德國占領法國之後,柯萊特和家人加入法國抵抗運動,以各種方式包括游擊戰、發行地下報紙、傳遞情報等,積極抵抗納粹政權,柯萊特也是法國抵抗運動中其中一位還在世的成員。

「你是法國的國民英雄。在盟軍還沒到來的時候,只有1%的人口積極反抗納粹。」露西在紀錄片裡向柯萊特說道。當時,年輕的柯萊特負責監視德軍在法國卡昂(Caen)的行動,而她的哥哥尚皮耶除了分發傳單、藏匿武器,還負責協助反抗運動的成員躲藏。後來尚皮耶在1943年被捕,最終被送到米特爾堡-多拉集中營。

米特爾堡-多拉集中營遺址。(歐新社)

米特爾堡-多拉屬勞動營,自1943年9月開始運作,直到美軍在1945年4月解放該集中營。其中,被關押於此的囚犯主要工作之一便是建造V-2長程彈道飛彈,而在不眠不休、高壓強迫勞動的環境之下,許多人在火箭還沒完成前就已經死去。

根據記錄,米特爾堡-多拉當時約收押6萬名囚犯,至少2萬名囚犯在集中營裡死去。最終,難逃一劫的尚皮耶也因為過勞而死於1945年3月22日,也是他剛過完19歲生日的十天後。

「這(指前往集中營)不是遊客的觀光行程,而是一場朝聖之旅。如果不是電影製作人給我這個機會,我永遠都做不到...也多虧露西,我才有機會看看哥哥死去的確切地點。」柯萊特認為這部紀錄片傳達了和平之意,同時也告訴下一代一個明確的訊息:不要煽動仇恨。

90歲的柯萊特回到德國納粹集中營緬懷死去的哥哥。(取材自IMDb)

回憶起當初為何拍攝《柯萊特》,導演吉雅奇諾(Anthony Giacchino)表示或許一切都是巧合。今年51歲的吉雅奇諾於1992年取得維拉諾瓦大學的歷史和德語系學位,之後前往德國深造。隨後他移居紐約,在美國《History》電視頻道工作。

2016年,國際電玩遊戲大廠美商藝電(EA),為了製作知名的《榮譽勳章:超越巔峰》(Medal of Honor: Above and Beyond)遊戲新作,找來吉雅奇諾為二戰背景的故事取材。於是為了讓遊戲增添更多不同的視角敘事,吉雅奇諾在2018年前往諾曼第收集素材,沒想到因此結識了紀錄片製作人多雅德(Alice Doyard),兩人也在導遊的介紹下找到了故事主角柯萊特。

「在與柯萊特見面的第一天,我就覺得她是非凡的女人。」吉雅奇諾回憶道。巧合之下,導演在南法的歷史中心認識了正在做相關研究的露西,於是便將她介紹給柯萊特認識,兩人意外地非常投緣;從她們在紀錄片裡的對話,也可以感受到兩人之間一來一往微妙的化學作用。

《柯萊特》並不是導演首次執導的紀錄片,他過去還曾拍攝過《The Camden 28》以及《The Giant‘s Dream》,前者講述反越戰抗爭者的紀錄片,後者則是講述奧斯卡導演布萊德.博德拍攝《鐵巨人》背後的故事。這三部紀錄片看似毫無關聯,不過導演背後要傳遞的信念都是:韌性、毅力和抵抗。

在一位年輕歷史系學生露西的陪伴下,主角柯萊特有了正視與面對過去的勇氣。(影片截圖)

巧合且有意義的是,在奧斯卡頒獎典禮這一天(4月25日)也是柯萊特的生日。吉雅奇諾和多雅德在頒獎典禮上感謝願意分享其生命故事的柯萊特,同時藉著此片向二戰受害者致敬。吉雅奇諾說道:「我們對柯萊特和露西深表感謝,謝謝她們願意讓我們分享故事,並且見證這一段旅程。正如我們在電影裡所見,抵抗需要勇氣,但願意正視過去可能需要更多勇氣。對下一代而言,她們讓我們可以記錄這一場朝聖之旅,是一種真正的勇氣和信任。」

