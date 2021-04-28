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查德威克大哥平粉絲怒火：金獎沒辜負「黑豹」

記者蘇詠智／綜合報導
查德威克鮑斯曼未能以遺作獲得奧斯卡追封影帝榮銜，影迷很不滿。（路透資料照片）
查德威克鮑斯曼未能以遺作獲得奧斯卡追封影帝榮銜，影迷很不滿。（路透資料照片）

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上最受到抨擊的最佳男主角賽果，老將安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）在「父親」(The Father)中的演技雖然爐火純青，阻斷已經英年早逝的「黑豹」（Black Panther）查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）享身後哀榮的唯一機會。不少查德威克的影迷感到憤怒，他的家人並不希望爭議延續，表示他若在世也會恭喜安東尼獲獎。

安東尼霍普金斯第二度榮登奧斯卡影帝，卻因緣際會下造成一堆爭議。（路透資料照片）
安東尼霍普金斯第二度榮登奧斯卡影帝，卻因緣際會下造成一堆爭議。（路透資料照片）

查德威克鮑斯曼以遺作「藍調天后」橫掃一堆前哨獎的最佳男主角殊榮，遺孀泰勒西蒙（Taylor Simone）每一回上台代夫致詞都讓一堆影迷落淚，他也被視為獲得奧斯卡影帝呼聲最高的入圍者。大多數歐美評論推測頒獎典禮主辦單位一定想賭查德威克再度獲獎，才刻意把影帝獎調到最後一個頒發；不料美國影藝學院會員居然選出「父親」安東尼霍普金斯成為最佳男主角，美意落得自討沒趣，還成各方笑柄。

網友嘲諷：「安東尼霍普金斯恐怕不知道，他不知怎麼的就毀了奧斯卡。」安東尼霍普金斯在獲知得獎後補發的感言，特別向查德威克致意，展現前輩風範，查德威克的大哥德瑞克回應他絕對沒有被辜負，倘若他還在世，會是第一個向安東尼恭喜的人，要是他勝出，相信安東尼也會祝福他。德瑞克還表示，查德威克曾經形容過每年這大大小小獎項就是「造勢」，奪得一座奧斯卡並非他的終極願望。

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