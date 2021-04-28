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漫威最新一代「美國隊長」 「獵鷹」山姆接班

記者蘇詠智／綜合報導
漫威公布「獵鷹」接手「美國隊長」的造型。（取材自Instagram）
漫威公布「獵鷹」接手「美國隊長」的造型。（取材自Instagram）

漫威影視宇宙新階段布局雖因新冠肺炎疫情在美爆發而被迫改變，從今年兩齣影集「汪達與幻視」（WandaVision）、「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）先後締造熱烈迴響後，開始加速進行。除了「洛基」（Loki）影集、「黑寡婦」（Black Widow）電影分別在6月與7月登場外，「美國隊長」（Captain America）最新續集電影宣布籌拍，曾經由Netflix推出的「夜魔俠」（Daredevil）、「制裁者」（The Punisher）等也傳將回歸漫威老家。

兩年前「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）的結局，已經年老想退休的史蒂夫羅傑斯（Steven Rogers）將象徵美國隊長的盾牌傳承給戰友「獵鷹」山姆，似為下一代的隊長人選做出安排，但在「獵鷹與酷寒戰士」，美國政府又有新指派的美國隊長人選，經過六集的曲折發展後，山姆換上全新戰袍，願意扛下隊長的重任，而每一集片尾的片名字樣到了最後一集，變成「美國隊長與酷寒戰士」，明白宣告山姆就是新的美國隊長。

查理考克斯扮演的「夜魔俠」盛傳將回歸漫威影視宇宙。（取材自IMDb）
查理考克斯扮演的「夜魔俠」盛傳將回歸漫威影視宇宙。（取材自IMDb）

「好萊塢報導」稱漫威已找該影集的原創人麥康史貝曼（Malcolm Spellman）發展「美國隊長4」，因此片中的主角應已呼之欲出，這也是漫威在元老復仇者聯盟成員中，最早點出接棒人選的一位。而在「黑寡婦」裡，據傳由佛羅倫絲普伊（Florence Pugh）扮演的年輕俄國女殺手，會成為思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）扮演的女主角娜塔莎接班人，看起來復仇者聯盟新人換舊人，會是下一階段的重心之一。

將於7月上映的「黑寡婦」為新階段的漫威電影打頭陣。（取材自IMDb）
將於7月上映的「黑寡婦」為新階段的漫威電影打頭陣。（取材自IMDb）

美國 漫威 復仇者聯盟

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