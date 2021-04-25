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漫威籌拍「美國隊長4」 克里斯伊凡沒戲？

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯伊凡之前曾否認要再回漫威影片扮演美國隊長。（取材自IMDb）
克里斯伊凡之前曾否認要再回漫威影片扮演美國隊長。（取材自IMDb）

今年起一連兩齣影集「汪達與幻視」（WandaVision）、「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）都有不錯回響後，漫威影視宇宙再度加緊腳步，原先觀眾熟悉的組合也將陸續由新人接棒。根據「好萊塢報導」，漫威已在籌拍「美國隊長4」（Captain America 4），但極可能不是前三集的男主角克里斯伊凡（chris evans）主演。

漫威在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）後，本該由電影「黑寡婦」（Black Widow）開始新一階段，卻因新冠肺炎疫情在美爆發、檔期一再延後，至今還沒能上映，使得計畫被迫改變，目前傳出已在籌拍「美國隊長4」。

「好萊塢報導」稱「獵鷹與酷寒戰士」原創人麥康史貝曼（Malcolm Spellman）將負責發展「美國隊長4」的內容，情節布局似已明朗，在「終局之戰」之中，原任「美國隊長」的史蒂夫羅傑斯（Steven Rogers）將盾牌傳承給戰友「獵鷹」山姆（Sam Wilson），暗示山姆將成為下一代的隊長，而「獵鷹與酷寒戰士」則交代除了山姆之外，其他美國隊長的出現，以及一番變化後最後將由誰扛起重任，看過影集的觀眾，對於「美國隊長4」主角是誰，應已有了答案。

而「好萊塢報導」指漫威對「美國隊長4」的籌拍高度保密，克里斯伊凡的影迷也想知道他是否可能回歸，早先他對傳聞稱他和漫威在接洽再度以隊長的身分參與後續影片予以否認，顯然目前尚未有此規畫，等到「美國隊長4」正式進入選角階段後，一切情況會更明朗。

安東尼麥奇飾演的「獵鷹」山姆，已經被傳承美國隊長的盾牌。（取材自IMDb）
安東尼麥奇飾演的「獵鷹」山姆，已經被傳承美國隊長的盾牌。（取材自IMDb）

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