炒話題？美國隊長新歡 竟是老搭檔

克里斯伊凡(右)與安娜迪阿瑪斯被八卦雜誌炒緋聞。(Getty Images)

高知名度帥氣小生的感情動向，總會受到外界關心：33歲的柴克艾福隆（Zac Efron）被曝已和澳洲 女友凡妮莎維拉德瑞斯（Vanessa Valladares）分手，卻沒有太過感傷，繼續留在當地為節目出外景；卸下「美國 隊長」重任的克里斯伊凡（Chris Evans）則被八卦 雜誌指對曾合作「鋒迴路轉」（Knives Out）的安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）有意思，眼看安娜和班艾佛列克(Ben Affleck) 已玩完，有意展開追求。

柴克艾福隆和在咖啡店當店員的凡妮莎維拉德瑞斯據稱是去年7月初次碰面後一見鍾情、展開交往，凡妮莎一度住進柴克在洛杉磯的豪宅，柴克也曾隨她回到澳洲，剛巧柴克的節目「擁抱地球」需要在自然環境中出外景，他乾脆在澳洲各地的山林田野間拍攝，沒有因談戀愛而荒廢工作。

想不到曾經被看好的戀情，仍很快以分手收場。歐美媒體報導，凡妮莎由於和知名紅星交往，突然變成被矚目的焦點，參加了有爭議的真人秀錄製，令柴克感到她已不像昔日那樣清純、可愛，下定決心分手。也有傳他們是相處時間變少、漸行漸遠而自然分開。

以往談過幾段感情皆無結果的克里斯伊凡，也許年近不惑想求安定，或是受到舊愛懷胎生子的刺激，變得比過去更渴望成家，「國家詢問報」竟指他把腦子動到安娜迪阿瑪斯身上，認為彼此頗有火花，而安娜又已和班艾佛列克分道揚鑣，該是自己上場的時刻。專門打臉八卦的網站，則反駁克里斯與安娜在拍戲時都沒爆出緋聞，現在更沒可能突然墜入情網，一切都是在炒話題。