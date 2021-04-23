泰勒絲重錄專輯 超越披頭四創金榜紀錄

泰勒絲推出重錄專輯。（美聯社）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）甫推出的最新作品「無懼的愛(泰勒絲全新版)／Fearless (Taylor’s Version)」即使是重錄專輯，成績竟然超越傳奇天團披頭四（The Beatles）54年前寫下364天紀錄。

泰勒絲展現超強人氣，除了發行當天即在台灣 iTunes 登頂外，專輯也在本周毫無懸念空降英美專輯榜冠軍，更以259天的紀錄創下英國 金榜史上「最快拿下三張冠軍專輯的歌手」，另外在美國 告示牌方面，她也成為史上第一位女歌手在一年內創下3張冠軍專輯的紀錄！天后在得知這項好消息後也特別在推特轉發回覆：「我今天一整天都待在錄音室錄下一張作品，你們所做的一切真的太美好了。」

泰勒絲去年就宣布因為版權糾紛，決定要重新錄製她個人先前6張專輯，盼能重新擁有自己的心血結晶。本月第一張重錄專輯「無懼的愛(泰勒絲全新版) ／Fearless (Taylor’s Version)」終於正式發行。針對這次重新錄製13年前的作品，泰勒絲則是希望能保有作品原始的風采：「在製作方面，我們嘗試製作一張相似卻又更升級的作品。我希望能保留當時創作歌曲當下的想法以及與原曲相同的旋律，但同時在聲音品質上全面升級。」