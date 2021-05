首位亞裔漫威英雄 尚氣9月登場

劉思慕在推特公開電影海報。(取材自推特)

加拿大籍的亞裔男演員劉思慕(Simu Liu)上月中度過32歲生日,他透過推特貼文「發禮物」給粉絲,公開他主演的漫威 系列電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)劇照,預告這部受到新冠肺炎疫情影響而延遲上映的亞裔英雄電影,終於定在9月3日登上大銀幕。

劉思慕4月19日推文(Twitter)寫道:「誰說生日當天只能收禮物?今天,我要讓你們在正式預告片推出之前,搶先目睹電影《尚氣與十環傳奇》的預告海報!9月3日歡迎來電影院 (正式預告片將在幾周後推出)。我們就要來了,大家!!!」

尚氣在片中與敵人交戰。(取材自IMDb)

負責製作《尚氣與十環傳奇》的漫威工作室(Marvel Studios)同一天也透過推特貼文祝賀劉思慕生日,順勢推出由他主演的官方前導預告片,寫道:「我們希望你喜愛你的生日禮物。」劉思慕在片中飾演漫威宇宙中第一位亞裔英雄「尚氣」(Shang-Chi),而著名香港影星梁朝偉則飾演尚氣的父親、十環幫(The Ten Rings)的首領「文武」(Wenwu)。「文武」這個角色在原創漫畫中為「滿大人」(Mandarin),後來因為涉及歧視和辱華而更改該角色定位及名稱。

梁朝偉(右)在《尚氣與十環傳奇》中飾演主角的父親、大反派「文武」。(取材自IMDb)

《尚氣與十環傳奇》原本的電影名稱為「上氣」,取自「上揚丹田之氣」(rising of the spirit)」的意思;本片改編自1973年在「漫威特輯」(Special Marvel Edition)第15版的同名漫畫,當時的時空背景是中國 功夫受到西方人崇拜且爭相學習的1970年代。

漫威的同名漫畫講述自幼接受嚴格武術訓練而成為致命殺手的尚氣,得知父親竟然是無惡不作的大壞蛋之後,拒絕向惡勢力低頭,下定決心對抗並逐漸揭發十環幫的秘密,同時受父子親情煎熬的故事。

滿大人辱華?梁朝偉反派詮釋成焦點

《尚氣與十環傳奇》原定今年7月9日上映,一方面受到新冠肺炎疫情影響封鎖避疫而延後上映日期,另一方面則因為電影中的「滿大人」(The Mandarin)角色命名與人物設定涉及歧視,引發中國網友反彈,甚至揚言抵制。孰料,尚氣的電影海報曝光後,又招致中國網友批評服裝設計老態龍鍾,其中不乏梁朝偉的粉絲不滿鼎鼎大名的不老男神飾演反派角色。

劉思慕(中)、梁朝偉(左)與主演《別告訴她》的華裔女星林家珍(Awkwafina,右)在《尚氣與十環傳奇》合作演出。(取材自IMDb)

中國網友表示,「滿大人」的原型出自英國推理小說家羅默(Sax Rohmer)筆下的虛構人物「傅滿州博士」(Dr. Fu Manchu)。傅滿州是個大反派壞蛋,擁有代表性的大鬍鬚,為他博得「傅滿洲式鬍鬚」(Fu Manchu moustache)」的惡名,堪稱「黃禍」(Yellow Peril)的代表,被公認為「史上最邪惡的亞洲人」。中國網友因此認為,「滿大人」存在歧視亞裔甚至有辱華的嫌疑,除了網路社群上的筆戰及口水戰之外,也揚言抵制《尚氣與十環傳奇》。

面對中國網友強烈的反對聲浪,加上廣大亞裔電影市場的行銷考量,漫威漫畫的原創作者之一史塔林(Jim Starlin)坦言,不希望在改編的《尚氣與十環傳奇》電影中,依然看到傅滿州這個角色。

「滿大人」的原型出自英國推理小說家羅默筆下的虛構人物「傅滿州博士」。(取材自臉書)

史塔林表示,「傅滿洲」這個人物的言行早就不符合時代的潮流,建議電影編劇團隊修改,就算要保留「滿大人」這個角色,也要以「恐怖分子」的方式呈現,不能帶有任何種族歧視的意涵。此舉被網友解讀,史塔林的聲明表態是受到中國網友的輿論壓力而屈服。

電影製片強納森施瓦曼(Jonathan Schwartz)接受「娛樂周刊」(Entertainment Weekly)訪問表示,「我認為很多影迷會希望看到滿大人,也期望能看到較為具體的人物,但最終不可能實現。」

強納森表示,由梁朝偉飾演的「文武」角色定位更有層次且更加複雜。「滿大人」的名字曾經在已經上映的漫威系列電影《鋼鐵人》(Iron Man)首集與第二集,以及《蟻人》(Ant-Man)等片中謎樣地神出鬼沒。

2008年,小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)飾演的鋼鐵人被恐怖組織「十環幫」囚禁在洞穴中,這件事改變了鋼鐵人的一生。十環幫的首領滿大人(新電影中的文武)於是被漫威粉絲視為鋼鐵人的頭號勁敵,也企盼兩人會在《鋼鐵人3》正面對決。

《鋼鐵人3》(Iron Man 3)2013年正片上映之前,漫威釋出由赫赫有名的老牌演員班金斯利(Ben Kingsley)飾演滿大人的定裝劇照,表達充分還原漫畫風格的意圖。

班金斯利在《鋼鐵人3》中的「滿大人」造型。(取材自IMDb)

沒想到,正片上映後,觀眾及影評才發現被漫威擺了一道;鋼鐵人在第三集電影中真正的敵人,其實是由蓋皮爾斯(Guy Pearce)飾演的科學家奧德利奇齊禮安(Aldrich Killian),而班金斯利飾演的「假滿大人」崔佛史特萊利 (Trevor Slattery)只是個愛喝酒且遊手好閒之士,受雇於齊禮安做為他的代罪羔羊。

此次,漫威將在《尚氣與十環傳奇》電影中如何演繹「文武」這個角色,引發各界關注。