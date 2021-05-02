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首位亞裔漫威英雄 尚氣9月登場

陳韻涵
劉思慕在推特公開電影海報。（取材自推特）
劉思慕在推特公開電影海報。（取材自推特）

加拿大籍的亞裔男演員劉思慕（Simu Liu）上月中度過32歲生日，他透過推特貼文「發禮物」給粉絲，公開他主演的漫威系列電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）劇照，預告這部受到新冠肺炎疫情影響而延遲上映的亞裔英雄電影，終於定在9月3日登上大銀幕。

劉思慕4月19日推文（Twitter）寫道：「誰說生日當天只能收禮物？今天，我要讓你們在正式預告片推出之前，搶先目睹電影《尚氣與十環傳奇》的預告海報！9月3日歡迎來電影院（正式預告片將在幾周後推出）。我們就要來了，大家！！！」

尚氣在片中與敵人交戰。（取材自IMDb）
尚氣在片中與敵人交戰。（取材自IMDb）

負責製作《尚氣與十環傳奇》的漫威工作室（Marvel Studios）同一天也透過推特貼文祝賀劉思慕生日，順勢推出由他主演的官方前導預告片，寫道：「我們希望你喜愛你的生日禮物。」劉思慕在片中飾演漫威宇宙中第一位亞裔英雄「尚氣」（Shang-Chi），而著名香港影星梁朝偉則飾演尚氣的父親、十環幫（The Ten Rings）的首領「文武」（Wenwu）。「文武」這個角色在原創漫畫中為「滿大人」（Mandarin），後來因為涉及歧視和辱華而更改該角色定位及名稱。

梁朝偉（右）在《尚氣與十環傳奇》中飾演主角的父親、大反派「文武」。（取材自IMD...
梁朝偉（右）在《尚氣與十環傳奇》中飾演主角的父親、大反派「文武」。（取材自IMDb）

《尚氣與十環傳奇》原本的電影名稱為「上氣」，取自「上揚丹田之氣」（rising of the spirit）」的意思；本片改編自1973年在「漫威特輯」（Special Marvel Edition）第15版的同名漫畫，當時的時空背景是中國功夫受到西方人崇拜且爭相學習的1970年代。

漫威的同名漫畫講述自幼接受嚴格武術訓練而成為致命殺手的尚氣，得知父親竟然是無惡不作的大壞蛋之後，拒絕向惡勢力低頭，下定決心對抗並逐漸揭發十環幫的秘密，同時受父子親情煎熬的故事。

滿大人辱華？梁朝偉反派詮釋成焦點

《尚氣與十環傳奇》原定今年7月9日上映，一方面受到新冠肺炎疫情影響封鎖避疫而延後上映日期，另一方面則因為電影中的「滿大人」（The Mandarin）角色命名與人物設定涉及歧視，引發中國網友反彈，甚至揚言抵制。孰料，尚氣的電影海報曝光後，又招致中國網友批評服裝設計老態龍鍾，其中不乏梁朝偉的粉絲不滿鼎鼎大名的不老男神飾演反派角色。

劉思慕（中）、梁朝偉（左）與主演《別告訴她》的華裔女星林家珍（Awkwafina...
劉思慕（中）、梁朝偉（左）與主演《別告訴她》的華裔女星林家珍（Awkwafina，右）在《尚氣與十環傳奇》合作演出。（取材自IMDb）

中國網友表示，「滿大人」的原型出自英國推理小說家羅默（Sax Rohmer）筆下的虛構人物「傅滿州博士」（Dr. Fu Manchu）。傅滿州是個大反派壞蛋，擁有代表性的大鬍鬚，為他博得「傅滿洲式鬍鬚」（Fu Manchu moustache）」的惡名，堪稱「黃禍」（Yellow Peril）的代表，被公認為「史上最邪惡的亞洲人」。中國網友因此認為，「滿大人」存在歧視亞裔甚至有辱華的嫌疑，除了網路社群上的筆戰及口水戰之外，也揚言抵制《尚氣與十環傳奇》。

面對中國網友強烈的反對聲浪，加上廣大亞裔電影市場的行銷考量，漫威漫畫的原創作者之一史塔林（Jim Starlin）坦言，不希望在改編的《尚氣與十環傳奇》電影中，依然看到傅滿州這個角色。

「滿大人」的原型出自英國推理小說家羅默筆下的虛構人物「傅滿州博士」。（取材自臉書...
「滿大人」的原型出自英國推理小說家羅默筆下的虛構人物「傅滿州博士」。（取材自臉書）

史塔林表示，「傅滿洲」這個人物的言行早就不符合時代的潮流，建議電影編劇團隊修改，就算要保留「滿大人」這個角色，也要以「恐怖分子」的方式呈現，不能帶有任何種族歧視的意涵。此舉被網友解讀，史塔林的聲明表態是受到中國網友的輿論壓力而屈服。

電影製片強納森施瓦曼（Jonathan Schwartz）接受「娛樂周刊」（Entertainment Weekly）訪問表示，「我認為很多影迷會希望看到滿大人，也期望能看到較為具體的人物，但最終不可能實現。」

強納森表示，由梁朝偉飾演的「文武」角色定位更有層次且更加複雜。「滿大人」的名字曾經在已經上映的漫威系列電影《鋼鐵人》（Iron Man）首集與第二集，以及《蟻人》（Ant-Man）等片中謎樣地神出鬼沒。

2008年，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）飾演的鋼鐵人被恐怖組織「十環幫」囚禁在洞穴中，這件事改變了鋼鐵人的一生。十環幫的首領滿大人（新電影中的文武）於是被漫威粉絲視為鋼鐵人的頭號勁敵，也企盼兩人會在《鋼鐵人3》正面對決。

《鋼鐵人3》（Iron Man 3）2013年正片上映之前，漫威釋出由赫赫有名的老牌演員班金斯利（Ben Kingsley）飾演滿大人的定裝劇照，表達充分還原漫畫風格的意圖。

班金斯利在《鋼鐵人3》中的「滿大人」造型。（取材自IMDb）
班金斯利在《鋼鐵人3》中的「滿大人」造型。（取材自IMDb）

沒想到，正片上映後，觀眾及影評才發現被漫威擺了一道；鋼鐵人在第三集電影中真正的敵人，其實是由蓋皮爾斯（Guy Pearce）飾演的科學家奧德利奇齊禮安（Aldrich Killian），而班金斯利飾演的「假滿大人」崔佛史特萊利 （Trevor Slattery）只是個愛喝酒且遊手好閒之士，受雇於齊禮安做為他的代罪羔羊。

此次，漫威將在《尚氣與十環傳奇》電影中如何演繹「文武」這個角色，引發各界關注。

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