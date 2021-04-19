多年前試鏡失敗 克里斯汀奈恩竟獲權力遊戲「阿多」一角

克里斯汀奈恩（後）在「冰與火之歌：權力遊戲」扮演忠僕阿多，大受歡迎。（圖：HBO提供）

HBO經典大戲「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）首季在美播映滿10周年，10年來此劇從少數原著迷追看，到暴紅成為全球發燒的文化現象，至今還讓人印象深刻。HBO特地舉辦慶祝活動，除了推出特別節目、贈送獎品外，扮演史塔克家忠僕「阿多」的克里斯汀奈恩（Kristian Nairn）也接受訪問，透露參與此劇竟跟他幾年前一次失敗的試鏡有關。

「冰與火之歌：權力遊戲」是克里斯汀奈恩的第一齣戲，之前他是專業DJ，也曾試圖跨進幕前，無奈為了爭取在英國 經典爆笑喜劇「終棘警探」（Hot Fuzz）軋上一角，試鏡結果卻非常糟。想不到4年以後，選角指導又來找他，卻是為了另外一個角色，他本來不敢置信，還是接受安排去試鏡，這次就順利拿下「冰」劇裡史塔克家僕人阿多的角色，阿多雖然不會說話，只會喊著自己的稱呼，卻對小主人布蘭忠心耿耿，最後不幸因他犧牲，賺走無數觀眾的眼淚。克里斯汀笑道：「10年來不知道碰過多少人指著我喊『阿多』，還有一個影迷，要我簽名在他的胸口上，他要去刺青，成為永遠留在身上的印記，真的太瘋狂了啊。」

兩年前「冰與火之歌：權力遊戲」在各方矚目下播出大結局，卻引發兩極觀感，不滿的觀眾甚至在網路上發起連署要求HBO重拍，克里斯汀認為「冰」劇已經很好，他不太會想要改變，頂多最終季如果能再多加兩集，把一些情節做更妥善的鋪陳會更好。如果真要改，他笑言蠻期待看倘若史塔克家的主公奈德要是沒有很快被砍頭，後面會怎樣？又自我打槍：「也許會變得很無聊？」西恩賓（Sean Bean）飾演的奈德在首季結束就被害死，曾令不少觀眾驚訝、震撼。

對於爭議很大的結尾情節，克里斯汀以為觀眾對於劇中的一堆角色都有自己的好惡，希望喜歡的角色在結局有好的結果，可惜一定會有人下場悲哀，所以會惹怒很多支持者，反過來說，也有很多人鍾愛現在這樣的安排，要是編導改變結局，在討好某些人的同時，也會激怒另外一群人，不可能讓所有觀眾都滿意。

根據美國 媒體報導，HBO在最關鍵的18到49歲觀眾，自「冰」劇落幕後就流失了快一半，雖然試著打造過幾齣期待能接班的新劇，卻總無法像「冰」劇一樣叫好叫座，因而已籌拍好幾齣「冰」劇相關姊妹作，包括「龍之家族」等，希望再接再厲創下佳績。