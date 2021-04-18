分居妻揮霍無度 勞勃狄尼洛拚命拍戲 為贍養費窮忙

勞勃狄尼洛(右)為了付贍養費，77歲還拚命拍戲。(路透資料照片)

好萊塢資深影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）已經有好幾年接片眼光受到外界的質疑，一些想像中不太可能跟他扯上關係的搞笑鬧劇他都照樣接演，原來這都有不得已的苦衷？他的律師近日在離婚相關事宜的視訊談判會上，稱他被分居妻子葛蕾絲（Grace Hightower）的揮霍無度給拖垮，77歲還得拚命拍戲，就怕付不出贍養費。

勞勃狄尼洛與葛蕾絲的這段「黑白情緣」1997年結婚到2018年分居，期間勞勃經歷戲路由硬漢轉型為笑匠的改變，收入也大有成長，因此葛蕾絲根據雙方協議認為自己有權分配到一定比例的財產。然而勞勃的律師指控她對名牌的需求永遠無法被滿足，每個月勞勃都要幫她付掉數十萬美元的帳單 ，光是在兩人鬧離婚後的隔年，她居然砸了120萬美元買鑽戒，當年她總共從勞勃那邊拿走167萬美元，勞勃真的會撐不下去。

律師再三強調勞勃年紀大了，無法再一周工作6天、每天12個小時，以便跟上葛蕾絲花錢的速度，「他都77歲了，雖然還是很熱愛他的工作，卻不該被這樣子逼著去上工。」近日勞勃又被美國 政府追稅，兩部新片的收入已被用來填補。

不過葛蕾絲的律師也非省油的燈，同樣稱勞勃的生活也沒更節省，譬如他要去康乃狄克州 吃個早午餐，會租直升機載他飛過去，他也會搭私人飛機到佛羅里達州看朋友。倘若他真的被錢逼得賣命工作，怎麼還有辦法如此奢侈？雙方律師互相反駁對方，戰火一時難以平息。