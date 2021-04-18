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強尼戴普再發布監拍證據 打臉前妻安珀赫德

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普（右）與安珀赫德之間的戰火愈燒愈烈，還沒有平息。（路透資料照片）
強尼戴普（右）與安珀赫德之間的戰火愈燒愈烈，還沒有平息。（路透資料照片）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的大戰，離婚後愈演愈烈。由於安珀之前打著「家暴受害者」的形象，贏得外界同情，不僅參與演出的「水行俠」（Aquaman）大賣，讓她事業往上翻了幾番，強尼更淪為「家暴男」，事業與形象都跌谷底。

直到近一、兩年，安珀撒謊與自己涉及對強尼施暴的證據接二連三出現，有許多網友疾呼「還強尼一個公道」，痛罵安珀是心機惡女，強尼自己也更積極要撕下安珀的假面具。

根據媒體報導，強尼的法律團隊發布了最新由洛城警方處取得的監拍畫面，顯示安珀和友人在證詞中提及「被強尼施暴」以及「強尼在家中到處砸東西」的那一天，畫面裡拍到的卻是頗為平靜的景象，安珀講的那些驚心動魄場面都未出現，擺明在撒謊。

在安珀到處散布強尼會動粗的言論後，強尼的事業急速下滑，甚至還被華納兄弟影業逼出（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列，去年他狀告英國「太陽報」稱他「家暴男」是不實的報導，結果竟被判敗訴，他不服爭取上訴也被駁回。

儘管在英國踢到大鐵板，網友力挺他替自己爭個公道，也在網上為他平反，連署要各大影片公司還給他清白，而抵制安珀的聲浪分貝也更高，顯然兩人之間誰輸誰贏，還有很多的變數。

家暴 英國 好萊塢

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