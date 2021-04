強尼戴普再發布監拍證據 打臉前妻安珀赫德

強尼戴普(右)與安珀赫德之間的戰火愈燒愈烈,還沒有平息。(路透資料照片)

好萊塢 巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)的大戰,離婚後愈演愈烈。由於安珀之前打著「家暴 受害者」的形象,贏得外界同情,不僅參與演出的「水行俠」(Aquaman)大賣,讓她事業往上翻了幾番,強尼更淪為「家暴男」,事業與形象都跌谷底。

直到近一、兩年,安珀撒謊與自己涉及對強尼施暴的證據接二連三出現,有許多網友疾呼「還強尼一個公道」,痛罵安珀是心機惡女,強尼自己也更積極要撕下安珀的假面具。

根據媒體報導,強尼的法律團隊發布了最新由洛城警方處取得的監拍畫面,顯示安珀和友人在證詞中提及「被強尼施暴」以及「強尼在家中到處砸東西」的那一天,畫面裡拍到的卻是頗為平靜的景象,安珀講的那些驚心動魄場面都未出現,擺明在撒謊。

在安珀到處散布強尼會動粗的言論後,強尼的事業急速下滑,甚至還被華納兄弟影業逼出(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列,去年他狀告英國 「太陽報」稱他「家暴男」是不實的報導,結果竟被判敗訴,他不服爭取上訴也被駁回。

儘管在英國踢到大鐵板,網友力挺他替自己爭個公道,也在網上為他平反,連署要各大影片公司還給他清白,而抵制安珀的聲浪分貝也更高,顯然兩人之間誰輸誰贏,還有很多的變數。