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阿湯哥拍戲狂 自曝曾連吃100次蛋糕快吐了

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯為拍戲向來拚命，工作是第一優先。(路透資料照片)
湯姆克魯斯為拍戲向來拚命，工作是第一優先。(路透資料照片)

湯姆克魯斯（Tom Cruise）不僅是紅遍全球的巨星，也在觀眾心目中一直有「超拚命」的形象，就算片酬驚人還是很愛親自上陣演出高難度的動作戲，常讓旁人捏一把冷汗。但這種很會勉強自己接受一切拍戲所需的煎熬，卻是從他還沒紅的時候就開始養成。

他曾經在上節目時透露，初出道、還不是大牌紅星時和麥特狄倫（Matt Dillon）、羅伯洛（Rob Lowe）、派屈克史威茲（Patrick Swayze）等合演由「教父」名導柯波拉（Francis Ford Coppola）執導的青少年影片「小教父」（The Outsiders），那時他並非片中的主角，只是戲份不算多的配角，可是有一幕他需要從桌上拿起巧克力蛋糕塞進嘴裡，竟然足足拍了三天，他也就不斷吃巧克力蛋糕吃了三天。

在一般人眼中，巧克力蛋糕是很甜、可口的美食，湯姆克魯斯承認，剛開始拍第一、二個回，還覺得味道真不錯，有種鬆軟的口感，可是繼續再拍好幾次，他也不停地吃，逐漸感到沒有那麼過癮了，甚至還想問導演：「可以了嗎？我們拍好了嗎？」結果拍到第三天，大概已經快要100次，聽到柯波拉說道：「我們再來一次！」他已經甜膩到害怕，想要嘔吐了。

湯姆克魯斯為「小教父」連續3天吃了快100口巧克力蛋糕，本來很享受，最後都快吐出...
湯姆克魯斯為「小教父」連續3天吃了快100口巧克力蛋糕，本來很享受，最後都快吐出來。(取材自IMDb)

湯姆克魯斯 導演 美食

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