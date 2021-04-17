布萊德彼特坐輪椅掀波 澄清：只是拔智齒
布萊德彼特（Brad Pitt）早先還生龍活虎與珊卓布拉克（Sandra Bullock）合作動作新片「子彈列車」，號稱9成以上的打戲都自己親自來，表現極獲武術指導的稱讚，這兩天突然被拍到坐在輪椅上被推出醫療中心。雖然媒體有解釋他只是去看牙，院方怕他引起騷動、受傷才決定如此慎重，仍讓影迷擔心不已。最新報導則澄清，他不過就是去拔智齒。
拔個牙還能引起各方揣測，證明布萊德彼特就算年近耳順、不再是奶油小生，巨星號召力依舊不減。他預定要出席奧斯卡頒獎典禮，自然不允許身體現在出狀況，所幸拔智齒真的也不是太嚴重的問題，他雖刻意戴了墨鏡、口罩還用外套上的帽子把自己整張臉幾乎包住，仍然被狗仔攝影認出來，才會被拍到而引發外界的誤會。
除了健康，布萊德彼特的感情也深受各方關心，一直有傳他和首任前妻珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）可能舊情復燃，珍妮佛另一任前夫賈斯汀賽洛（Justin Theroux）近日受訪稱和她仍維持友好互動，不時會視訊交談或是傳簡訊，對比布珍離異後曾多年不再往來，賈斯汀彷彿在強調和珍妮佛的關係更好，不比小布差。
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