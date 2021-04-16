看牙醫竟然要坐輪椅？小布健康怎麼了

布萊德彼特被拍到坐輪椅。（路透資料照片）

57歲好萊塢巨星布萊德彼特 （Brad Pitt），日前被媒體「Page Six」拍到坐輪椅離開醫療中心的畫面，引起軒然大波，據悉，小布 是去洛杉磯比佛利山莊的醫療中心看牙醫，離開時坐在輪椅上，他全身包得緊緊，戴上帽子、太陽眼鏡以及口罩遮住整張臉，但因為現場擠滿工作人員，仍被旁人認出。近日將出席奧斯卡 金像獎頒獎典禮擔任嘉賓的他，健康狀況令人關切。

不少人好奇，小布只是單純看牙醫，為何要坐輪椅？該媒體指出，在美國的醫療政策上，如果病人在醫院內受傷，醫院需要賠償，由於小布貴為天王巨星，近來無新作的他，鮮少公開露面，此次前來看牙醫，已吸引不少媒體、影迷關注，提早到醫院門口，就為看偶像一眼，再加上洛杉磯的疫情仍嚴重，所以醫院可能是為了避免小布受傷，也怕有群眾圍觀的疑慮，才用輪椅推他出去。

布萊德彼特去年雖沒新片，但他確定將出席於25日舉行的奧斯卡頒獎典禮，頒獎嘉賓另包括去年以「寄生上流」稱霸奧斯卡的南韓導演奉俊昊，去年的影帝后瓦昆菲尼克斯 (Joaquin Phoenix)、芮妮齊薇格(Renée Zellweger)，資深巨星「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）也將到場，小布與哈里遜曾在「致命突擊隊」（The Devil's Own）合作過，當時盛傳兩人在片場鬧翻，極度不和，之後也再未合作過，此次一起出席奧斯卡頒獎典禮，是否會同台，也引起關注。