我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

看牙醫竟然要坐輪椅？小布健康怎麼了

記者陳建嘉／綜合報導
布萊德彼特被拍到坐輪椅。（路透資料照片）
布萊德彼特被拍到坐輪椅。（路透資料照片）

57歲好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt），日前被媒體「Page Six」拍到坐輪椅離開醫療中心的畫面，引起軒然大波，據悉，小布是去洛杉磯比佛利山莊的醫療中心看牙醫，離開時坐在輪椅上，他全身包得緊緊，戴上帽子、太陽眼鏡以及口罩遮住整張臉，但因為現場擠滿工作人員，仍被旁人認出。近日將出席奧斯卡金像獎頒獎典禮擔任嘉賓的他，健康狀況令人關切。

不少人好奇，小布只是單純看牙醫，為何要坐輪椅？該媒體指出，在美國的醫療政策上，如果病人在醫院內受傷，醫院需要賠償，由於小布貴為天王巨星，近來無新作的他，鮮少公開露面，此次前來看牙醫，已吸引不少媒體、影迷關注，提早到醫院門口，就為看偶像一眼，再加上洛杉磯的疫情仍嚴重，所以醫院可能是為了避免小布受傷，也怕有群眾圍觀的疑慮，才用輪椅推他出去。

布萊德彼特去年雖沒新片，但他確定將出席於25日舉行的奧斯卡頒獎典禮，頒獎嘉賓另包括去年以「寄生上流」稱霸奧斯卡的南韓導演奉俊昊，去年的影帝后瓦昆菲尼克斯 (Joaquin Phoenix)、芮妮齊薇格(Renée Zellweger)，資深巨星「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）也將到場，小布與哈里遜曾在「致命突擊隊」（The Devil's Own）合作過，當時盛傳兩人在片場鬧翻，極度不和，之後也再未合作過，此次一起出席奧斯卡頒獎典禮，是否會同台，也引起關注。

布萊德彼特被拍到坐輪椅。（取材自Page Six）
布萊德彼特被拍到坐輪椅。（取材自Page Six）

小布 奧斯卡 布萊德彼特

上一則

廣告商撤代言 徐睿知形象崩壞恐遭求償30億

下一則

真的分了! 翹臀珍與A-Rod共同聲明解除婚約

延伸閱讀

菲立普親王堅強到最後一刻 自行更衣、拒用輪椅

菲立普親王堅強到最後一刻 自行更衣、拒用輪椅
裘莉一直控家暴 布萊德彼特人氣仍不減

裘莉一直控家暴 布萊德彼特人氣仍不減
被裘莉指家暴 布萊德彼特廣告新片仍接不停

被裘莉指家暴 布萊德彼特廣告新片仍接不停
小布、珊卓首度合作 片場曖昧傳緋聞

小布、珊卓首度合作 片場曖昧傳緋聞

熱門新聞

張柏芝被傳懷第4胎。（取材自微博）

狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…

2021-04-14 01:03
黃樹棠（左）和吳孟達（右）當年都有在「楚留香」軋一角，如今已先後離世。（微博）

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

2021-04-09 21:47
謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
李連杰去五台山祈福，看起來略顯憔悴。(取材自微博)

李連杰上山祈福一臉憔悴 出門不帶錢 2億家產全給妻女

2021-04-10 03:29
徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供

魔女專吃男神 徐睿知拿下金秀賢 超狂情史起底

2021-04-12 19:20
徐睿知請辭新戲拍攝。圖／摘自spotvnews

各種黑歷史重創形象 徐睿知新戲不演了

2021-04-13 10:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...