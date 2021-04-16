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真的分了! 翹臀珍與A-Rod共同聲明解除婚約

娛樂新聞組╱綜合報導
珍妮佛羅培茲與A-Rod解除婚約。（取材自Instagram）
珍妮佛羅培茲與A-Rod解除婚約。（取材自Instagram）

分分合合的歌手翹臀珍珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez ）與退役職棒大聯盟巨砲A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）發表聯合聲明，宣布解除婚約，還說彼此發現做朋友比較好，以後將繼續相互扶持。

珍妮佛羅培茲與A-Rod在美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）發表聯合聲明，正式證實兩人的分手傳聞。

兩人在聲明中指出：「我們了解到，我們當朋友比較好，並且期盼維持朋友關係。我們將繼續在共同事業及計畫上合作，並且互相支持。」

聲明提及：「我們祝福對方及彼此的孩子事事順心。出於對他們的尊重，我們其他唯一要說的是，我們對所有表達善意和支持的人心存感謝。」

兩人從2017年在一起，2019年3月訂婚。今年3月初傳出戀情觸礁，兩人不像以往公開曬恩愛，羅培茲還被拍到訂婚戒指不見，雙方都出面否認。

中時電子報報導，過去美媒就曾分析兩人戀情不會有好結果，因為彼此性格差異太大，珍妮佛羅培茲私下話不多，A-Rod卻是個講不停的男人，無時無刻都樂於分享他從職棒退役後的規劃等等；據悉，兩人交往傳聞曝光時，珍妮佛羅培茲心情很兩極，一方面高興成為A-Rod的唯一，另一方面因A-Rod異性緣太好則讓她滿不安。

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