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「玩命關頭9」迎來20周年 林詣彬再攜手馮迪索

記者蘇詠智／綜合報導
林詣彬（右）再度歸隊、和馮迪索合作「玩命關頭9」。(圖：UIP提供)
林詣彬（右）再度歸隊、和馮迪索合作「玩命關頭9」。(圖：UIP提供)

備受觀眾熱愛的「玩命關頭」(The Fast And The Furious)系列，雖因新冠肺炎疫情影響，原定去年就要上映的第9集，整整延後一年到今年5月才要推出，但剛好趕上此系列的20周年慶，成為馮迪索（Vin Diesel）等元老獻給粉絲的最佳獻禮。提到20年前的首集和即將登場的第9集有何變化，馮迪索用註冊商標般的低沉嗓音打趣道：「那時誰想得到能做這麼盛大的國際宣傳啊？」

台裔導演林詣彬自從「玩命關頭6」後已經好幾年沒再參與此系列，不但在第9集回歸，也順帶把第6集尾聲看似已經遇害的「韓哥」姜成鎬和第3集「東京甩尾」的主角一起帶回來。他坦言這幾年還是一直與馮迪索等有聯絡，卻不想為回歸而回歸，希望有好的點子再回來。

網友常打趣表示這一系列的主角上天下地無所不能、只差還沒上太空，預告中則出現有車子被改裝加上火箭，難道真的被說中了？還得等5月正片上映才知道答案。

20年前「玩命關頭」在美國暑期上映，本來不特別被看好，卻開出超亮眼的票房，續集「飆風再起」(Fast 2 Furious)卻改以保羅沃克（Paul Walker）獨挑大樑，北美票房略有下滑，第3集「東京甩尾」(The Fast and Furious 3 : Tokyo Drift)連保羅都不回歸，原本被外界預期是此系列的終點，不過從此集開始接手的林詣彬，下一集再度用了馮迪索搭檔保羅沃克，賣座重振雄風。第5集加入巨石強森後，票房再攀顛峰，片子風格也大為改變，成為觀眾目前熟悉的天馬行空、娛樂性破表的豪華饗宴。

「玩命關頭9」少不了誇張刺激的飛車場面。(圖：UIP提供)
「玩命關頭9」少不了誇張刺激的飛車場面。(圖：UIP提供)

然而保羅沃克不幸在第7集殺青前意外身亡，之後馮迪索與巨石強森公開鬧不和，都曾讓「玩命關頭」系列的未來陷入危機。

第9集由約翰希南（John Cena）扮演與馮迪索的唐老大鬧不和的弟弟，彼此間愛恨衝突交錯，缺席上一集的小妹喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）也回來，讓「大嫂」蜜雪兒蘿利格茲（Mayte Michelle Rodriguez）很開心，認為女生們在第9集表現超搶眼，恐怕很難被超越。老班底幾乎團圓，巨石強森（Dwayne Johnson）、傑森史塔森(Jason Statham)、蓋兒加朵（Gal Gadot）﻿等是少數的例外。

巨石強森 東京 喬丹

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