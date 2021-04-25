拓荒美國夢 《夢想之地》荒蕪中找光

片中巨大的焦慮和孤獨感無時無刻吞噬著主角夫婦。（取材自IMDb）

「這是我們現在需要的電影 」，《洛杉磯時報》影評人的結語印在《夢想之地》（又譯：米納里，Minari）的海報上。它也不負所望地拿到金球獎最佳外語片，在即將頒發的奧斯卡想必不會空手而歸。

《夢想之地》平淡、細膩、工整、圓融。講述第一代南韓移民拓荒故事，觸及夫妻、母女、祖孫、家族與外部環境之間的關係嬗變，但似乎未能更進一步，鑽入人物的內心。它合乎潮流但不乏真誠，一張端正的臉迎向頒獎季。

尋找美國 精神本質

重提「美國精神」可以彌合裂痕嗎？這是天真爛漫的想法，在近年的美國大小屏幕上時有閃現。文藝工作者們想重新發掘「美國精神」的本源，撫慰焦慮，從過去的《漢密爾頓》（Hamilton）、《上帝鳥》（The Good Lord Bird）到近期的《夢想之地》和《無依之地》（Nomadland），重新審視這個國家曾經推崇過的信條。

《夢想之地》勇奪本屆金球獎最佳外語片，劍指奧斯卡小金人。（取材自IMDb）

《夢想之地》更關注個體，是現代孤獨版本的拓荒與漫遊故事。韓裔 新移民初到阿肯色州，男主角雅各（史蒂夫元，Steven Yeun飾）買下一塊土地，夢想將之變為農場。藉鄰居之口透露出前主人破產自殺的命運，點出這個夢想的殘酷。

雅各一家和《無依之地》女主角弗恩都是邊緣人，和社會的關係疏遠，是社會保障體系的漏網之魚。他們不會拿到今天美國政府慷慨發放的失業金。他們距離城市遙遠，與自然朝夕相處。他們的「自然」是嚴酷的自然環境，任性、多變，動輒用嚴寒與颶風置人於死地。

這種環境容易鍛煉出雅各這樣的人物。他們的思維、行為與時代無關，出自人類本能。今年的頒獎季青睞這些與時代若即若離的影片。主流媒體讚揚它們的寧靜、內斂和內在的永恆性，或許是因為白人評委們終於厭煩了生活中的「街頭革命」，以及屏幕上的非裔英雄們。

《夢想之地》是韓裔導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）的半自傳性質作品。主角雅各一家的阿肯色州農場是他童年農場的化身，這家的小兒子大衛（Alan Kim飾）是他童年的眼睛。

對第一代移民來說，生活總是很艱辛。但導演如今已經40多歲，在美國立足，回首時往回憶中滴入迷濛的藥水。雖然困難重重，焦慮和孤獨無時無刻不抓住雅各和莫妮卡（韓藝璃飾）夫婦的神經，全片依然瀰漫一種特殊的安定恬淡。因為人看過去的艱難時，往往會感到一種深切的滿足。

劇情圍繞雅各買地建農場展開。他屢敗屢戰、一意孤行，30多歲就像活過了大半輩子，把這次嘗試當作人生最後一次冒險。如果不成功，他答應妻子乖乖回到加州城市，繼續小雞性別分揀員的枯燥工作。貧賤夫妻百事哀，莫妮卡的忍耐瀕臨極限。小兒子大衛有先天性心臟病，荒野中的農場離最近的醫院足有一小時車程，一場大風就有可能把他們的臨時房屋掀翻。

《夢想之地》劇照。（取材自IMDb）

因為遠離人群，脫離社會的支撐，反覆無常更容易選中這家人。74歲的南韓「國民媽媽」尹汝真扮演的外婆帶著她逗趣的銀幕形象登場時，彷彿一切都會好起來。這個角色的根基深厚，她大包小包帶來的南韓食品穿透遙遠的距離，接通夫妻倆成長並逃離的環境。在廚房裡檢視食物的一場戲中，每位家庭成員對食物的反應各不一樣，大人懷念，小孩陌生。通過外婆和她的食物，他們在陌生的土地首先和故鄉建立了聯繫。

外婆和孫子、孫女建立感情的過程，是影片中最輕鬆愉快的部分。老人強悍可愛、透徹直率，富有街頭智慧，是這家人裡最符合拓荒者、勞動者身分的角色。她和當地的農民保羅（Will Patton飾）都是不可能被擊倒的人。他們離土地的距離太近，離天堂很遠，這種人稍微彎一下腰，就能從地裡變出什麼玩意兒，最值得信賴。

後來發生在外婆身上的不幸，以及環環相扣到來的災難，印證了福禍相依的老話，也似乎含有宗教的意味——在神秘力量的指引下，讓大災難降臨，拯救快要分道揚鑣的一家人。

《夢想之地》讓人安心，因為它飽經挫敗後，有個撫慰人心的結局。這個結局具有普世價值，符合美國和東亞的主流價值觀：只要家人團結、與社會連接，那麼拓荒或者美國夢，遲早都會實現。

《夢想之地》講述第一代南韓移民拓荒故事觸及夫妻、親子、祖孫與外部環境之間的關係嬗變。（取材自IMDb）

美好信念壓扁人設

為了實現這種美好結果，農民保羅抱著天賜友誼的信念，全力幫助雅各墾地；星期天教堂裡的白人小孩和韓裔小孩毫無隔閡地交流。但好的文本和信念不一定能變成好的電影。《夢想之地》清淡的表面之下，似乎有很多值得回味之處，但其實只是一堆過於美好的巧合。

這個好故事和背後的意圖把故事撐得太慢，代價是擠扁了人物和環境。雅各和莫妮卡的關係張力，被簡化成一個想去、一個想留的拉扯。大衛望出去的世界缺乏兒童的活力和驚奇，和成人的視角沒有什麼差別。

環境本來應該是個重要角色。雅各為什麼執意買下這片荒蕪的土地，他被土地的氣息、還是風雨晴日的變幻吸引？據說這裡有全美最肥沃的土壤，在鏡頭中從未出現。大衛和姊姊對新居所的感受，初來乍到的外婆對這一片美國土地的感知，都沒有在文本之外、鏡頭裡面反映出來。這些正應是電影區別於小說的地方。

《夢想之地》劇照。（取材自IMDb）

關於這個荒野，我們只看見片場布景般的草和天空。在風景裡勞動的史蒂夫元，和他在《陰屍路》（The Walking Dead）裡行走在荒野上的樣子沒有什麼區別。《夢想之地》成功的程度超過了作品本身。電影獻給今天的意味勝過了獻給回憶，要不就是導演對回憶的挖掘還不夠深入，想說的又太多。

（取材自澎湃新聞）