我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

奧斯卡邀去年得主頒獎 自豪「瓦數高，得戴太陽眼鏡」

記者蘇詠智、黃保慧╱綜合報導
今年奧斯卡頒獎典禮，去年得主包括瓦昆菲尼克斯(左起)、芮妮齊薇格、布萊德彼特等都點頭回來擔任頒獎人。(路透)
今年奧斯卡頒獎典禮，去年得主包括瓦昆菲尼克斯(左起)、芮妮齊薇格、布萊德彼特等都點頭回來擔任頒獎人。(路透)

受到新冠疫情影響，一堆頒獎典禮被迫視訊連線頒獎，收視率也向下探底，包括金球獎、葛萊美、英國奧斯卡等，幾乎無一倖免。25日舉行的奧斯卡頒獎典禮，已要求所有入圍者出席，去年得主包括瓦昆菲尼克斯 (Joaquin Phoenix)、芮妮齊薇格(Renée Zellweger)、布萊德彼特（Brad Pitt）、奉俊昊等都點頭回來擔任頒獎人。

本屆奧斯卡頒獎典禮，製作單位特別在宣傳海報上以類似電影卡司列名的方式，打出布萊德彼特、瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、哈里遜福特（Harrison Ford）、荷莉貝瑞（Halle Berry）等「主演」，其實他們就是來頒獎或擔任引言人，今年仍舊不會有主持人。

此外，安琪拉貝瑟（Angela Bassett）與布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）也會出席。這是自疫情爆發促使加州去年3月領先各州祭出居家隔離限制後，首度有這麼多A咖群聚好萊塢紅毯。

入圍6項大獎的「夢想之地」（Minari）聲勢繼續攀升，尹汝貞更成最佳女配角大熱門，連續奪下美國演員工會獎和英國奧斯卡最佳女配角，離小金人越來越近。

奧斯卡頒獎典將在聯合車站與傳統會場杜比劇院（Dolby Theatre）兩地同時轉播連線，現場預計也會有音樂表演。在英國和法國也會設立會場進行連線，給無法飛到洛杉磯的各國被提名人。主辦方表示，這場典禮卡司真可說是星光熠熠，「瓦數很高，可能得戴太陽眼鏡」。

奧斯卡 英國 疫情

上一則

喜歡王菲卻拒加好友 岳雲鵬：遠遠看著就好

下一則

59歲劉德華為何不老 看他吃的晚餐就知道

延伸閱讀

奧斯卡典禮請回去年帝后頒獎 力挽收視下滑狂瀾

奧斯卡典禮請回去年帝后頒獎 力挽收視下滑狂瀾
尷尬？「夢想之地」尹汝貞在英獲獎 感謝「勢利眼」

尷尬？「夢想之地」尹汝貞在英獲獎 感謝「勢利眼」
布萊德彼特動作戲親自上陣 較勁阿湯哥

布萊德彼特動作戲親自上陣 較勁阿湯哥
裘莉一直控家暴 布萊德彼特人氣仍不減

裘莉一直控家暴 布萊德彼特人氣仍不減

熱門新聞

謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
黃樹棠（左）和吳孟達（右）當年都有在「楚留香」軋一角，如今已先後離世。（微博）

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

2021-04-09 21:47
李連杰去五台山祈福，看起來略顯憔悴。(取材自微博)

李連杰上山祈福一臉憔悴 出門不帶錢 2億家產全給妻女

2021-04-10 03:29
徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供

魔女專吃男神 徐睿知拿下金秀賢 超狂情史起底

2021-04-12 19:20
宋慧喬現在狀態極佳。圖／摘自IG

宋慧喬拍戲現場照流出 39歲狀態震驚全網

2021-04-11 12:01
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。（取材自微博）

張恒說過上百次「打死你」？反咬兒子見到鄭爽哭40分鐘

2021-04-07 02:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見