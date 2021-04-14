奧斯卡邀去年得主頒獎 自豪「瓦數高，得戴太陽眼鏡」

今年奧斯卡頒獎典禮，去年得主包括瓦昆菲尼克斯(左起)、芮妮齊薇格、布萊德彼特等都點頭回來擔任頒獎人。(路透)

受到新冠疫情 影響，一堆頒獎典禮被迫視訊連線頒獎，收視率也向下探底，包括金球獎、葛萊美、英國奧斯卡 等，幾乎無一倖免。25日舉行的奧斯卡頒獎典禮，已要求所有入圍者出席，去年得主包括瓦昆菲尼克斯 (Joaquin Phoenix)、芮妮齊薇格(Renée Zellweger)、布萊德彼特（Brad Pitt）、奉俊昊等都點頭回來擔任頒獎人。

本屆奧斯卡頒獎典禮，製作單位特別在宣傳海報上以類似電影卡司列名的方式，打出布萊德彼特、瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、哈里遜福特（Harrison Ford）、荷莉貝瑞（Halle Berry）等「主演」，其實他們就是來頒獎或擔任引言人，今年仍舊不會有主持人。

此外，安琪拉貝瑟（Angela Bassett）與布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）也會出席。這是自疫情爆發促使加州去年3月領先各州祭出居家隔離限制後，首度有這麼多A咖群聚好萊塢紅毯。

入圍6項大獎的「夢想之地」（Minari）聲勢繼續攀升，尹汝貞更成最佳女配角大熱門，連續奪下美國演員工會獎和英國奧斯卡最佳女配角，離小金人越來越近。

奧斯卡頒獎典將在聯合車站與傳統會場杜比劇院（Dolby Theatre）兩地同時轉播連線，現場預計也會有音樂表演。在英國和法國也會設立會場進行連線，給無法飛到洛杉磯的各國被提名人。主辦方表示，這場典禮卡司真可說是星光熠熠，「瓦數很高，可能得戴太陽眼鏡」。