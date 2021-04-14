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「超人」卡維爾認愛 千金女友娜塔莉來頭大

記者蘇詠智╱綜合報導
亨利卡維爾認愛娜塔莉維斯庫索。（路透資料照片）
亨利卡維爾認愛娜塔莉維斯庫索。（路透資料照片）

「超人（Superman）」亨利卡維爾（Henry Cavill）在社群網站上發布與女友娜塔莉維斯庫索（Natalie Viscuso）的合照、認了彼此交往中，雖然令不少迷姐迷妹直呼「失戀」，卻也讓外界好奇娜塔莉究竟是何方神聖，才能抓住英俊帥氣的亨利？歐美媒體調查後發現，她不但有個富爸爸，還在影片公司擔任高層，不愧人生勝利組。

亨利卡維爾上周在英國被狗仔攝影拍到戴著口罩與新女友上街遛狗，兩人大半張臉都遮住，因此媒體一度報錯女友的身分，誤以為是一位加拿大的環境科學家，後來他索性公開認愛，大家才知道新女友原是美國女孩娜塔莉。娜塔莉早在少女時期就出現在MTV台描述富家子弟生活的真人秀節目中，那時她的介紹就已經稱她住在500萬美元豪宅，是位不折不扣的千金小姐，她的父親麥可據稱是夜店大亨。

娜塔莉維斯庫索家境富裕，還曾經上過真人秀。（取自材自Instagram）
娜塔莉維斯庫索家境富裕，還曾經上過真人秀。（取自材自Instagram）

成年後娜塔莉在影片製作公司擔任監製，甚至在她的社群網站簡介上還標明她是副總裁，亨利和她透過拍戲認識，雖一開始沒有擦出愛火，卻一直保持聯絡，終於在新冠肺炎疫情期間有了來電的感覺，正式開始交往。

娜塔莉還為了亨利，不管英國的疫情居高不下，照樣飛到當地陪伴他，對這段感情很認真。

社群網站 疫情 英國

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