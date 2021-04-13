我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

休葛蘭幽默讚李安 作品多元如出自複製人

記者蘇詠智╱綜合報導
今年英國影藝學院電影獎（BAFTA）將終身成就獎頒給「台灣之光」李安。(路透)
今年英國影藝學院電影獎（BAFTA）將終身成就獎頒給「台灣之光」李安。(路透)

被外界視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（BAFTA），今年將終身成就獎頒給「台灣之光」李安，還特地請來曾與他合作「理性與感性」(Sense and Sensibility)的休葛蘭(Hugh Grant)擔任引言。休葛蘭幽默形容李安的作品類型多變，很難相信是同一個人拍出來的，懷疑台灣是不是將複製人的尖端技術用上，住著半打李安？觀眾不禁莞爾。

李安26年前到英國拍「理性與感性」，出乎各方意料，因該片改編自珍奧斯汀(Jane Austen)原作，講述的是舊時英國風土人情，來自東方的他，並沒有接受過這樣的文化薰陶，而且他喜歡用戲來帶動演員的表現，和休葛蘭之前習慣讓戲的焦點都在自己身上完全背道而馳，在剛開拍時就有過爭執，最後李安巧妙解決，笑言休葛蘭想怎麼拍就怎麼拍，反正最後剪片的是自己。

當時休葛蘭正從英國紅到美國，氣燄很高，不料「理性與感性」還沒殺青，就發生「日落大道召妓」醜聞，忙著避開外界關注，所幸沒有影響到「理」片，推出後在BAFTA拿下最佳影片，李安也提名最佳導演。李安一直很感謝英國人對他的厚愛，之後也曾以「臥虎藏龍」、「斷背山」兩度拿下BAFTA最佳導演獎。

李安透過視訊致詞，表示拍「理性與感性」像是第二個電影學校的訓練，也因這部片，讓他此後有勇氣挑戰更多不同的影片類型，視野、心胸都被拓寬，他認為這就是拍電影的真正意義。

休葛蘭(右)擔任終身成就獎引言人。(美聯社)
休葛蘭(右)擔任終身成就獎引言人。(美聯社)

英國 電影 台灣

上一則

韓媒踢爆 「精神病」女星徐睿知是恐怖情人？

下一則

復出試水溫？高雲翔沉寂5個月發微博：我回來了

延伸閱讀

哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮

哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮
英國BNO新指引 允許配偶、子女分開申請簽證

英國BNO新指引 允許配偶、子女分開申請簽證
李安獲「英國奧斯卡」終身成就獎 休葛蘭頒獎讚他偉大

李安獲「英國奧斯卡」終身成就獎 休葛蘭頒獎讚他偉大
李安獲英國奧斯卡終身成就獎 華人導演第一人

李安獲英國奧斯卡終身成就獎 華人導演第一人

熱門新聞

謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
崔苔菁當年紅遍國際，被稱為「台灣的瑪丹娜」。圖／聯合報系資料照片

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

2021-04-05 08:27
只有三張門票的照片，象徵福原愛的缺席。取材自IG

兒子生日福原愛神隱 江宏傑一張照片說明一切

2021-04-04 19:13
黃樹棠（左）和吳孟達（右）當年都有在「楚留香」軋一角，如今已先後離世。（微博）

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

2021-04-09 21:47
朱茵和周星馳過往情史被爆出。圖／摘自微博

周星馳、朱茵密戀始末被爆 他說「照顧到成了情侶」

2021-04-05 11:20
李連杰去五台山祈福，看起來略顯憔悴。(取材自微博)

李連杰上山祈福一臉憔悴 出門不帶錢 2億家產全給妻女

2021-04-10 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓