休葛蘭幽默讚李安 作品多元如出自複製人

今年英國影藝學院電影獎（BAFTA）將終身成就獎頒給「台灣之光」李安。(路透)

被外界視為「英國 奧斯卡」的英國影藝學院電影 獎（BAFTA），今年將終身成就獎頒給「台灣 之光」李安，還特地請來曾與他合作「理性與感性」(Sense and Sensibility)的休葛蘭(Hugh Grant)擔任引言。休葛蘭幽默形容李安的作品類型多變，很難相信是同一個人拍出來的，懷疑台灣是不是將複製人的尖端技術用上，住著半打李安？觀眾不禁莞爾。

李安26年前到英國拍「理性與感性」，出乎各方意料，因該片改編自珍奧斯汀(Jane Austen)原作，講述的是舊時英國風土人情，來自東方的他，並沒有接受過這樣的文化薰陶，而且他喜歡用戲來帶動演員的表現，和休葛蘭之前習慣讓戲的焦點都在自己身上完全背道而馳，在剛開拍時就有過爭執，最後李安巧妙解決，笑言休葛蘭想怎麼拍就怎麼拍，反正最後剪片的是自己。

當時休葛蘭正從英國紅到美國，氣燄很高，不料「理性與感性」還沒殺青，就發生「日落大道召妓」醜聞，忙著避開外界關注，所幸沒有影響到「理」片，推出後在BAFTA拿下最佳影片，李安也提名最佳導演。李安一直很感謝英國人對他的厚愛，之後也曾以「臥虎藏龍」、「斷背山」兩度拿下BAFTA最佳導演獎。

李安透過視訊致詞，表示拍「理性與感性」像是第二個電影學校的訓練，也因這部片，讓他此後有勇氣挑戰更多不同的影片類型，視野、心胸都被拓寬，他認為這就是拍電影的真正意義。