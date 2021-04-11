他們演過菲立普親王 「王冠」男星盛讚本尊貢獻

麥特史密斯在「王冠」首季中飾演菲立普親王。(取材自Netflix)

英國 伊麗莎白二世女王之夫菲立普親王 99歲去世，全國上下陷入哀傷的情緒中。過去菲立普安於扮演妻子身後的男人，直到Netflix影集「王冠」以相當篇幅描述他，各方才對他多了幾分敬意。分別在該劇扮演他的青年與中年時期的麥特史密斯(Matt Smith)、托拜亞斯曼齊司(Tobias Menzies) 都發表了悼念，向他致意。

麥特史密斯在「王冠」首兩季飾演青年時代的菲立普親王，曾特別在某次慈善運動會上向菲立普的孫子威廉 王子請益，威廉只形容爺爺「是個傳奇」。麥特發表聲明感念菲立普親王生前對英國的付出，讚他是不凡男性，樹立了特別的風範，認為他的時代結束之後，一切都會不一樣了。

托拜亞斯曼齊司盛讚菲立普親王是展現工作倫理完美典範的優秀長者。(取材自Netflix)

「王冠」每兩季會換一批主演，接棒麥特飾演中年菲立普親王的托拜亞斯曼齊司則表示以他對菲立普本尊的了解，應該不會接受一個扮演他的演員來評價他的人生，所以借用莎士比亞名劇「皆大歡喜」的對白，盛讚菲立普是個展現舊時代工作倫理完美典範的優秀長者。即將開拍的「王冠」第5季，則會換上坎城影帝強納森普萊斯(Jonathan Pryce)飾演老年的菲立普。