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印第安納瓊斯新續集女主角敲定 78歳福伯和她冒險

記者蘇詠智／綜合報導
哈里遜福特78歲仍要在銀幕上歴險。(路透資料照片)
哈里遜福特78歲仍要在銀幕上歴險。(路透資料照片)

「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark）等由哈里遜福特（Harrison Ford）主演的印第安納瓊斯冒險系列片集，最新第5集籌拍一再延宕，連史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都交出導演重任、把棒子傳承給「賽道狂人」（Ford v Ferrari）的詹姆斯曼格（James Mangold)，現在終於有重大進展：「邋遢女郎」（Fleabag）艾美、金球雙料視后菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）將擔任女主角，與78歲的福伯一起展開連串驚險刺激的新旅程。

菲比是近年在英國影視圈最紅的才女，由她編導演的「邋遢女郎」叫好叫座又連連得獎，她也曾參與另一齣名劇「追殺夏娃」(Killing Eve)的製作，她加入印第安納瓊斯系列，肯定能製造更多話題。

不過網友大都期待她不要扮演印第的最新感情對象，畢竟她和福伯年歲落差實在太大，且「法櫃奇兵」中凱倫艾蓮扮演的瑪麗安是粉絲心目中印第的真愛。有不少人猜測菲比應該會扮演印第的兒孫輩或是他的年輕學徒。發行該片的迪士尼暫定明年7月暑假推出。

菲比沃勒布里奇將擔任印第安納瓊斯最新續集電影的女主角。(取材自Instagram...
菲比沃勒布里奇將擔任印第安納瓊斯最新續集電影的女主角。(取材自Instagram)

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