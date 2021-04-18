失智父親無認知能力 老人瞬變小孩

安東尼霍普金斯（右）飾演失智老人。（新力影業／美聯社）

隨著人類壽命提高，老年病成為新的社會問題，失智 症尤其讓不少家庭陷入愁雲慘霧。越來越多的文學、電影 、電視劇集以此為題材，產生不少令人深思的作品。

2014年的電影《Still Alice》（港譯《永遠的愛麗絲》，台譯《我想念我自己》），由Lisa Genova於2007年出版的同名暢銷小說改編。茱麗安・摩兒（Julianne Moore）飾演罹患早發性阿茲海默症的女教授，病情步步惡化下的言談舉止與心理轉折掌控得絲絲入扣，實至名歸贏得奧斯卡 最佳女主角獎。

情節零亂 劇情撲朔迷離

今年獲得奧斯卡最佳影片提名的《The Father》（港譯《爸爸可否不要老》，台譯《父親》)，主題也是老人失智症。

這部電影與其他失智症電影最大的不同，是情節的發展非常零亂，矛盾叢生。影片一開始，獨居的老人安東尼再度氣跑看護，女兒安上門關心，告訴老父必須接受看護照料，因為離婚多年的她將要前往巴黎和新男友同居。父親記住了，可隨後女兒否認說過這種話，她仍與丈夫同住，並未打算情奔巴黎，新男友乃子虛烏有之事。有時候女婿出現在客廳，旋即突然消失，女兒又提到要去巴黎投靠新男友。女兒反反覆覆的說詞和時現時隱的人物，把老人搞得暈頭轉向，連觀眾也分不清真真假假。為甚麼劇情發展要搞得如此撲朔迷離呢？

別的失智症影片通常由正常人的眼光，例如患者的家屬，去看待失智症患者顛三倒四的言語、啼笑皆非的行為、荒腔走板的幻覺。觀眾縱然油生悲憫，但始終保持置身事外的宏觀與清醒。《父親》的導演兼編劇Florian Zeller鋪展劇情採取不同手法，透過劇中正常人物如家屬等人前後顛倒的言語，製造霧裡看花的迷濛。觀眾前一刻聽的是女兒一套說詞，下一刻她又有截然不同的敘事，觀眾自己也陷入和安東尼一樣的困惑中，以至於當安東尼被他人嘲笑意識紊亂時，觀眾對安東尼的委屈和無助感同身受，真正瞭解到失智症患者身不由己的迷惑與混淆。

心底憧憬 工程師變舞者

當然，並不是女兒故意用不同的說法來搞瘋父親，女婿也無意和老人玩捉迷藏遊戲，完全是老人自己錯亂的認知產生的矛盾。耐人尋味的是，為甚麼他會幻想出女兒已經離婚多年的狀況，是不是長年不喜歡女婿的潛意識展現？做了一輩子工程師的老人，竟然告訴第一次見面的看護，他以前是個踢踏舞表演家，並且身段輕盈地跳了一下踢踏舞，而他，平生從未受過舞蹈訓練。說自己是職業舞者，是否流露心底長期潛藏，不敢告訴別人的一份憧憬？

如此看來，失智症患者失去認知能力，潛意識如開柵的野馬四竄逃逸，說的話、做的事，何嘗不是《紅樓夢》所言：「假作真時真亦假，無為有處有還無」？

老牌影帝 演得活靈活現

然而，人最不能接受的是幻象一再被戳破，真相一再被提醒。片子開頭，身體猶然硬朗的老人中氣十足地指責看護種種不是，驕傲地宣示絕不搬出自己的公寓。隨後，他嚴正地警告新的看護，不准用對小孩子講話的語氣和他溝通……可隨著真相不斷被揭開，老人終於意識到他的認知能力出了問題。當女婿施以言語和行動暴力後，老人徹底崩潰了。住進養老院的安東尼，退化為一個哭泣著要媽媽，倒在看護懷裡尋求慰藉的孩童。

飾演失智父親的老牌演員安東尼・霍普金斯（Anthony Hopkins）將一個固執的失智症老人演得活靈活現，憨態可掬，境遇可憐，表現廣獲好評。但他曾經以《沉默的羔羊》榮獲1992年奧斯卡最佳男演員獎，又是白人，在近年呼求奧斯卡得獎名單「種族多元化」的趨勢下，未必能贏過去年病故的非裔男演員Chadwick Boseman。

飾演女兒的奧莉維亞・柯爾曼（Olivia Coleman），臉上流露和失智老父有理說不清的疲憊，交織著心疼和憂慮，又要和抱怨不已的丈夫苦苦周旋，複雜的處境與心境掌握得老練自然，獲得最佳女配角提名當之無愧。

《父親》另外也在最佳影片、最佳改編劇本、最佳剪輯、最佳藝術指導等領域獲得奧斯卡提名。

其實，世界上無數個家庭，不也都在和失智的老人家合演著不同版本的《父親》嗎？面對患者無法挽回的病情和顛倒錯亂的言行，日日體驗著「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」。