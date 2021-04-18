我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

失智父親無認知能力 老人瞬變小孩

張純瑛
安東尼霍普金斯（右）飾演失智老人。（新力影業／美聯社）
安東尼霍普金斯（右）飾演失智老人。（新力影業／美聯社）

隨著人類壽命提高，老年病成為新的社會問題，失智症尤其讓不少家庭陷入愁雲慘霧。越來越多的文學、電影、電視劇集以此為題材，產生不少令人深思的作品。

2014年的電影《Still Alice》（港譯《永遠的愛麗絲》，台譯《我想念我自己》），由Lisa Genova於2007年出版的同名暢銷小說改編。茱麗安・摩兒（Julianne Moore）飾演罹患早發性阿茲海默症的女教授，病情步步惡化下的言談舉止與心理轉折掌控得絲絲入扣，實至名歸贏得奧斯卡最佳女主角獎。

情節零亂 劇情撲朔迷離

今年獲得奧斯卡最佳影片提名的《The Father》（港譯《爸爸可否不要老》，台譯《父親》)，主題也是老人失智症。

這部電影與其他失智症電影最大的不同，是情節的發展非常零亂，矛盾叢生。影片一開始，獨居的老人安東尼再度氣跑看護，女兒安上門關心，告訴老父必須接受看護照料，因為離婚多年的她將要前往巴黎和新男友同居。父親記住了，可隨後女兒否認說過這種話，她仍與丈夫同住，並未打算情奔巴黎，新男友乃子虛烏有之事。有時候女婿出現在客廳，旋即突然消失，女兒又提到要去巴黎投靠新男友。女兒反反覆覆的說詞和時現時隱的人物，把老人搞得暈頭轉向，連觀眾也分不清真真假假。為甚麼劇情發展要搞得如此撲朔迷離呢？

別的失智症影片通常由正常人的眼光，例如患者的家屬，去看待失智症患者顛三倒四的言語、啼笑皆非的行為、荒腔走板的幻覺。觀眾縱然油生悲憫，但始終保持置身事外的宏觀與清醒。《父親》的導演兼編劇Florian Zeller鋪展劇情採取不同手法，透過劇中正常人物如家屬等人前後顛倒的言語，製造霧裡看花的迷濛。觀眾前一刻聽的是女兒一套說詞，下一刻她又有截然不同的敘事，觀眾自己也陷入和安東尼一樣的困惑中，以至於當安東尼被他人嘲笑意識紊亂時，觀眾對安東尼的委屈和無助感同身受，真正瞭解到失智症患者身不由己的迷惑與混淆。

心底憧憬 工程師變舞者

 

當然，並不是女兒故意用不同的說法來搞瘋父親，女婿也無意和老人玩捉迷藏遊戲，完全是老人自己錯亂的認知產生的矛盾。耐人尋味的是，為甚麼他會幻想出女兒已經離婚多年的狀況，是不是長年不喜歡女婿的潛意識展現？做了一輩子工程師的老人，竟然告訴第一次見面的看護，他以前是個踢踏舞表演家，並且身段輕盈地跳了一下踢踏舞，而他，平生從未受過舞蹈訓練。說自己是職業舞者，是否流露心底長期潛藏，不敢告訴別人的一份憧憬？

如此看來，失智症患者失去認知能力，潛意識如開柵的野馬四竄逃逸，說的話、做的事，何嘗不是《紅樓夢》所言：「假作真時真亦假，無為有處有還無」？

老牌影帝 演得活靈活現

然而，人最不能接受的是幻象一再被戳破，真相一再被提醒。片子開頭，身體猶然硬朗的老人中氣十足地指責看護種種不是，驕傲地宣示絕不搬出自己的公寓。隨後，他嚴正地警告新的看護，不准用對小孩子講話的語氣和他溝通……可隨著真相不斷被揭開，老人終於意識到他的認知能力出了問題。當女婿施以言語和行動暴力後，老人徹底崩潰了。住進養老院的安東尼，退化為一個哭泣著要媽媽，倒在看護懷裡尋求慰藉的孩童。

飾演失智父親的老牌演員安東尼・霍普金斯（Anthony Hopkins）將一個固執的失智症老人演得活靈活現，憨態可掬，境遇可憐，表現廣獲好評。但他曾經以《沉默的羔羊》榮獲1992年奧斯卡最佳男演員獎，又是白人，在近年呼求奧斯卡得獎名單「種族多元化」的趨勢下，未必能贏過去年病故的非裔男演員Chadwick Boseman。

飾演女兒的奧莉維亞・柯爾曼（Olivia Coleman），臉上流露和失智老父有理說不清的疲憊，交織著心疼和憂慮，又要和抱怨不已的丈夫苦苦周旋，複雜的處境與心境掌握得老練自然，獲得最佳女配角提名當之無愧。

《父親》另外也在最佳影片、最佳改編劇本、最佳剪輯、最佳藝術指導等領域獲得奧斯卡提名。

其實，世界上無數個家庭，不也都在和失智的老人家合演著不同版本的《父親》嗎？面對患者無法挽回的病情和顛倒錯亂的言行，日日體驗著「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」。   

失智 奧斯卡 電影

上一則

「警匪片導演祖師」 香港資深男星王鍾病逝 享壽74歲

下一則

哥吉拉大戰金剛大賣 北美影院有救了?

延伸閱讀

「無依之地」趙婷奪美國導演工會獎 小金人勢在必得？

「無依之地」趙婷奪美國導演工會獎 小金人勢在必得？
安東尼霍普金斯「父親」扮失智 自爆「拍片防失智」

安東尼霍普金斯「父親」扮失智 自爆「拍片防失智」
NBA／約柯奇大三元 金塊拆穿魔術 近10戰奪8勝

NBA／約柯奇大三元 金塊拆穿魔術 近10戰奪8勝
NBA／「甜瓜」安東尼達成27000分里程碑 史上第11人

NBA／「甜瓜」安東尼達成27000分里程碑 史上第11人

熱門新聞

張柏芝被傳懷第4胎。（取材自微博）

狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…

2021-04-14 01:03
徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供

魔女專吃男神 徐睿知拿下金秀賢 超狂情史起底

2021-04-12 19:20
徐睿知請辭新戲拍攝。圖／摘自spotvnews

各種黑歷史重創形象 徐睿知新戲不演了

2021-04-13 10:50
小倉優香。圖／摘自IG

SOD驚曝「超大咖女星」下海拍AV 小倉優香突發震撼聲明

2021-04-15 12:50
謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
宋慧喬現在狀態極佳。圖／摘自IG

宋慧喬拍戲現場照流出 39歲狀態震驚全網

2021-04-11 12:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿