皮克斯挺亞裔 2短片刻畫移民掙扎

皮克斯動畫工作室在YouTube公開兩部以亞裔為主角的動畫短片《飄浮》（左圖）和《風》（右圖），聲援亞裔社群，譴責任何種族仇恨。（圖／IMDB）

《飄浮》由菲律賓裔導演 魯比歐（Bobby Rubio）以親身育兒經驗，講述自閉症（autism）兒童及其家庭在美國 社會中面臨的生存困難與心理掙扎。《風》則由韓裔導演艾德溫張（Edwin Chang）執導，闡述他的父親與祖母當年逃離烽火連天的朝鮮半島，最終落腳美國的移民家庭 故事。

美國各地近期出現反亞裔的仇恨犯罪浪潮，皮克斯動畫工作室與動畫短片計畫「SparkShorts」2月底在YouTube公開一系列短片，聲援亞裔並譴責一切仇視亞裔的行徑。SparkShorts系列作品原本只能在串流平台「Disney+」上瀏覽，如今完全公開，擴大觸及世界各地的觀眾。皮克斯希望藉此表達反對仇恨亞裔的立場，強調皮克斯動畫工作室致力推廣多元文化。

皮克斯表示，希望這些以亞洲人物為主角的影片，能讓更多觀眾看到，促進人們包容不同族裔。

這兩部於2019年首映的動畫短片，分別深切刻畫了導演的人生故事，賺人熱淚之餘也發人省思。

飄浮 自閉症家庭的辛酸

《飄浮》由菲律賓裔導演魯比歐執導，是皮克斯SparkShorts計畫的第四部作品，短片中描述一位爸爸與他的兒子在門前庭院玩耍。當父親給兒子看蒲公英時，兒子非常開心，當父親吹拂蒲公英的種子，兒子竟然也隨之飄浮起飛；父親感到震驚欣喜的同時，也留意到鄰居側目的異樣眼光。

父親起初抱著孩子與鄰居打招呼，但每當他放手，兒子就會飄浮在半空；父子迫不得已只好躲回家中，如此才能在飄浮稚子與旁人眼光之間取得一絲慰藉。珂斯汀物理治療所（Coasting Physical Therapy Center）物理治療師陳佳伶（Chia-Ling Chen）表示，這部動畫改編自一位有自閉兒父親的心路歷程，當父親發現孩子與眾不同的那一刻，感到緊張、害怕甚至絕望，與其說是畏懼外人的眼光，其實是無法面對疾病「綑綁」了自己和孩子，於是選擇封閉自己與孩子，甚至擴及整個家庭。

然而，這對父子不可能在家裡（舒適圈）躲藏一輩子，孩子終究嚮往戶外的自由。父親礙於世俗眼光與社會評價，只好盡其所能地透過牽繩、背包放石頭等方式，束縛孩子自由、快樂地發展。陳佳伶表示，渴望自由的孩子外出時，不由得展露出「特別」的一面，卻被硬生生限制成「正常」的模樣。

有一次在公園，兒子擺脫父親的束縛，開心徜徉於盪鞦韆及溜滑梯等公園遊樂設施之間，他滿懷欣喜地親近其他小朋友，但這些小朋友卻抱以恐懼目光，趕緊躲到家長身後。待父親驚覺兒子在半空中飛舞後，他趕緊把兒子抓回來並拖著他準備離開公園。

在眾人目光灼灼的凝視下，父親終於忍無可忍，情緒高漲地對著兒子吶喊：「你為什麼不能當個正常人？」這是整部短片中，父親除了情緒表達之外，唯一說出的一句話。孩子不明就裡，委屈且害怕地低下頭，潸然淚下。

以家庭為中心提供早療服務的物理治療師陳佳伶分析指出，父親的吶喊震驚了周圍的家長與小孩，也對他自己形成一記當頭棒喝，思忖什麼才是「正常」的模樣？難道，「跟別人一樣」就是「正常」嗎？她說：「沒有一個人與其他人是一模一樣的，每個孩子都截然不同。如果我們接受了孩子們的特別，欣賞每個孩子與眾不同的美，那麼，這個世界就開闊了。」

《飄浮》的故事源於菲律賓裔導演魯比歐與自閉症兒子的互動經歷，這對父子因為菲裔美國人的身分在美國社會遭受異樣眼光看待。魯比歐曾埋怨，兒子與眾不同，一度讓他無法全心全意地愛他。魯比歐決定透過《飄浮》抒發情緒，傳達關於接納與熱愛生活的故事，並經由這樣的自我探索過程，尋覓每個族群引以為傲的身分認同。

片長7分17秒的《飄浮》，在片尾呈現狀似魯比歐父子的剪影。畫面右下角簡短字句寫道：「給艾力克斯（Alex）：謝謝你，讓我成為更好的父親；以愛與諒解，致敬有著看似不同孩子的所有家庭。」陳佳伶表示，這句話道出天下父母的心得，「感謝孩子讓我們認識自己，也成為更好的人。」

《風》由菲律賓裔導演魯比歐以親身育兒經驗，講述自閉症兒童家庭在美國社會中面臨的生存困難與心理掙扎。（取材自IMDb）

風 移民家庭的悲歡

片長約8分56秒的《風》是皮克斯SparkShorts計畫的第五部作品，片中主角為一名年邁的韓裔祖母和年紀輕輕的孫子，依偎住在一個深邃的巨石洞穴當中，洞穴的空氣中布滿大大小小的懸浮岩石及切割工具，以及廢棄機艙等各類看似廢棄的物品，祖孫必須利用繩索攀盪，攫取可利用的殘骸，製作飛出洞穴的火箭飛行器。

某一天，孫子突然意會到，洞穴裡的工具只能夠搭載一人離開洞穴，令他灰心喪志。祖母為了鼓舞孫子探索外頭的世界，決定設法讓孫子先脫離困境，並告知她隨後跟上；當孫子成功逃出洞穴，歡欣之餘隨即順繩要把祖母拉出深淵，然而，繩子的另一頭卻只繫著祖母親手準備的便當盒。

這段鼻酸的故事，道盡許多移民家庭的犧牲、取捨與悲歡離合。《風》導演艾德溫張表示，片中人物就是他祖母與父親的縮影，他的祖母和父親在韓戰期間試圖逃離朝鮮半島，但他的父親當時迫於許多原因，不得不將祖母暫時留在南韓；雖然祖母最終成功抵達美國並與親人團聚，這段骨肉分離的故事早已烙印在他的心底。

他認為，祖母的犧牲成全了這個家族，反映許多移民的無奈與哀傷經歷，尤其是兒童移民的問題；時移世易，美墨邊境仍有創紀錄的無人陪伴兒童乘載著家長的期待冒險入境，尋求美國夢。