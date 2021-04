哥吉拉大戰金剛大賣 北美影院有救了?

《哥吉拉大戰金剛》電影海報。(取材自IMDb)

拜電影《哥吉拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)所賜,籠罩在疫情 的愁雲慘霧中一年有餘的北美院線,終於在復活節假期迎來一次票房爆發。但美國 的電影院 能就此「解套」了嗎?

自2月底3月初以來,紐約和洛杉磯的部分電影院陸續重新開門迎客。此前,因為新冠肺炎感染人數居高不下,這兩大北美票房最高的城市的室內影廳,已按防疫政策的強制性要求,在黑暗中沉寂了一整年。

不過,由於缺乏能吸引觀眾的新片,加上上座率的限定(比如洛杉磯的影院直到4月5日才允許50%的上座率,此前則維持25%),影院復業後也是空空如也。好在資歷長達88年的金剛和誕生67年的哥吉拉這兩大巨型IP的強強對決,加上恰逢復活節假期,令票房一舉衝破陰霾。

華納兄弟出品的這部定級為PG-13級的怪獸片,上映五天以及周末三天分別拿下4850萬美元和3220萬美元,創下疫情以來的最佳開畫紀錄。同時,它在3月31日首映日拿下的960萬美元以及4月3日拿下的1250萬美元,也是疫情以來的最高首映日票房及最高單日票房。此外,3064家上映影院,也是疫情以來最多的。

假如放在疫情之前,《哥吉拉大戰金剛》的這番成績只能說是尋常。然而,放在當下,實屬亮眼,尤其是和此前上映的兩部大片相比——克里斯多福諾蘭的《TENET天能》在去年美國勞動節周末拿下2020萬美元票房,《神力女超人1984》在上個聖誕節周末收穫1670萬美元票房,都被外界認為不甚理想。

更何況,《哥吉拉大戰金剛》於3月31日同步登陸了華納旗下的流媒體平台HBO Max,還能吸引到如此多的觀眾,不惜冒著感染的風險外出,親身前往影院一飽眼福,殊為不易。當然,從某方面來看,這也反映了觀眾對於在影院觀賞視效大片這種娛樂方式的飢渴,也難怪它能獲得A級的映後打分了。

正所謂人同此心,其他地區的觀眾何嘗不是如此。《哥吉拉大戰金剛》在中國比北美早五天上映,目前票房已超過10億元人民幣(約1億5300萬美元),是疫情以來表現最好的國際片。而其海外票房總和已經超過了2.8億美元。

巧婦難為無米之炊

不過,一部大片顯然不足以把北美院線徹底拉出泥沼,他們目前依然面臨大製作匱乏的困境,這從周末北美票房榜上,《哥吉拉大戰金剛》之後的影片排名就可見一斑。排在第二位的新片《不潔》(The Unholy),即便作為一部PG-13級的恐怖片,在1850家影院也只取得320萬美元。排在第三位的是前一周的票房冠軍《無名弒》(Nobody),它在2567家影院拿下277萬美元。儘管這部由鮑勃奧登科克(Bob Odenkirk)主演的動作片獲得不錯的口碑,「爛番茄」好評率達到81%,但上映的第二周票房迅速下滑達55%。

由鮑勃奧登科克主演的動作片《無名弒》口碑難維持,難撐票房。(取材自IMDb)

近期來看,《哥吉拉大戰金剛》應該實屬曇花一現。此前迪士尼等好萊塢巨頭已紛紛宣布新片檔期推遲,能在影院公映的下一部大片,將是5月28日上映的《101忠狗》(One Hundred and One Dalmatians)反派真人電影《庫伊拉》(Cruella),距現在還有一個多月。當然,它也會在Disney+平台同步上線。之後就要看6月25日上映的《絕命關頭 9》(F9: The Fast Saga)。

面對巧婦難為無米之炊的窘境,或許有些影院寧可選擇暫時不開門。事實上,目前整個北美正營業的影院僅佔全部影院的55%,其中還包括20%的加拿大影院。恐怕要待下半年《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《007:生死交戰》(No Time to Die)等大片登場之際,北美院線才能迎來真正的復甦。

(取材自澎湃新聞)