哥吉拉大戰金剛大賣 北美影院有救了?

《哥吉拉大戰金剛》電影海報。（取材自IMDb）

拜電影《哥吉拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）所賜，籠罩在疫情 的愁雲慘霧中一年有餘的北美院線，終於在復活節假期迎來一次票房爆發。但美國 的電影院 能就此「解套」了嗎？

自2月底3月初以來，紐約和洛杉磯的部分電影院陸續重新開門迎客。此前，因為新冠肺炎感染人數居高不下，這兩大北美票房最高的城市的室內影廳，已按防疫政策的強制性要求，在黑暗中沉寂了一整年。

不過，由於缺乏能吸引觀眾的新片，加上上座率的限定（比如洛杉磯的影院直到4月5日才允許50%的上座率，此前則維持25%），影院復業後也是空空如也。好在資歷長達88年的金剛和誕生67年的哥吉拉這兩大巨型IP的強強對決，加上恰逢復活節假期，令票房一舉衝破陰霾。

華納兄弟出品的這部定級為PG-13級的怪獸片，上映五天以及周末三天分別拿下4850萬美元和3220萬美元，創下疫情以來的最佳開畫紀錄。同時，它在3月31日首映日拿下的960萬美元以及4月3日拿下的1250萬美元，也是疫情以來的最高首映日票房及最高單日票房。此外，3064家上映影院，也是疫情以來最多的。

假如放在疫情之前，《哥吉拉大戰金剛》的這番成績只能說是尋常。然而，放在當下，實屬亮眼，尤其是和此前上映的兩部大片相比——克里斯多福諾蘭的《TENET天能》在去年美國勞動節周末拿下2020萬美元票房，《神力女超人1984》在上個聖誕節周末收穫1670萬美元票房，都被外界認為不甚理想。

更何況，《哥吉拉大戰金剛》於3月31日同步登陸了華納旗下的流媒體平台HBO Max，還能吸引到如此多的觀眾，不惜冒著感染的風險外出，親身前往影院一飽眼福，殊為不易。當然，從某方面來看，這也反映了觀眾對於在影院觀賞視效大片這種娛樂方式的飢渴，也難怪它能獲得A級的映後打分了。

正所謂人同此心，其他地區的觀眾何嘗不是如此。《哥吉拉大戰金剛》在中國比北美早五天上映，目前票房已超過10億元人民幣（約1億5300萬美元），是疫情以來表現最好的國際片。而其海外票房總和已經超過了2.8億美元。

巧婦難為無米之炊

不過，一部大片顯然不足以把北美院線徹底拉出泥沼，他們目前依然面臨大製作匱乏的困境，這從周末北美票房榜上，《哥吉拉大戰金剛》之後的影片排名就可見一斑。排在第二位的新片《不潔》（The Unholy），即便作為一部PG-13級的恐怖片，在1850家影院也只取得320萬美元。排在第三位的是前一周的票房冠軍《無名弒》（Nobody），它在2567家影院拿下277萬美元。儘管這部由鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）主演的動作片獲得不錯的口碑，「爛番茄」好評率達到81%，但上映的第二周票房迅速下滑達55%。

由鮑勃奧登科克主演的動作片《無名弒》口碑難維持，難撐票房。（取材自IMDb）

近期來看，《哥吉拉大戰金剛》應該實屬曇花一現。此前迪士尼等好萊塢巨頭已紛紛宣布新片檔期推遲，能在影院公映的下一部大片，將是5月28日上映的《101忠狗》（One Hundred and One Dalmatians）反派真人電影《庫伊拉》（Cruella），距現在還有一個多月。當然，它也會在Disney+平台同步上線。之後就要看6月25日上映的《絕命關頭 9》（F9: The Fast Saga）。

面對巧婦難為無米之炊的窘境，或許有些影院寧可選擇暫時不開門。事實上，目前整個北美正營業的影院僅佔全部影院的55%，其中還包括20%的加拿大影院。恐怕要待下半年《黑寡婦》（Black Widow）、《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《007：生死交戰》（No Time to Die）等大片登場之際，北美院線才能迎來真正的復甦。

（取材自澎湃新聞）