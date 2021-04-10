我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

這可不是演戲！近半美國人支持巨石強森當總統

記者蘇詠智／綜合報導
有美國民眾支持巨石強森當總統。(路透資料照片)
有美國民眾支持巨石強森當總統。(路透資料照片)

美國人受夠了傳統政治人物、寧可換好萊塢紅星來執政？根據一項最新的民調顯示，有46%支持巨石強森（Dwayne Johnson）擔任美國總統，也有不少支持票拱馬修麥康納（Matthew McConaughey）成為德州州長，就連目前深陷離婚戰之中的安琪莉娜裘莉‎（Angelina Jolie），都有30%的支持票挺她當女總統。

政治果然是一種表演藝術？過往在美國除了雷根（Ronald Wilson Reagan）之外，鮮少有演員成功當上總統，川普（Donald John Trump）勉強沾上一點邊，但他其實是房地產大亨，只是很愛在幕前亮相。雷根之後，下一個演員出身的美國總統最有可能是誰，有近半數的支持票給了當今最紅、最會賺的巨石強森。

馬修麥康納是粉絲眼中德州州長的理想人選。(路透資料照片)
馬修麥康納是粉絲眼中德州州長的理想人選。(路透資料照片)

巨石強森過去也曾放話對政治感興趣，然而到現在還沒有正式轉換跑道的動作，而奧斯卡影帝馬修麥康納則是被粉絲力拱成為新一任德州州長，他本身不排斥，卻也不一定真的會實現。說到底，這一次的民調只有3萬多的總票數，只是極少部分美國人的意見，也不見得所有參與民調的人們態度都很認真。

最有意思的是，裘莉離婚官司被八卦誌描繪成婚變事件中的「反派」，稱她形象已經跌谷底。結果這3萬出頭的票數中有3成支持她當女總統，還超過形象偏正面、也是許多人心目中意見領袖的歐普拉（Oprah Winfrey），歐普拉拿下27%的支持票，略遜裘莉一籌。

安琪莉娜裘莉沒有被拖了好幾年的離婚徹底毀掉形象，仍有人願意讓她當美國總統。(路透...
安琪莉娜裘莉沒有被拖了好幾年的離婚徹底毀掉形象，仍有人願意讓她當美國總統。(路透資料照片)

至於男星中除巨石強森外，一向是觀眾眼裡好萊塢正直長輩代表的湯姆漢克斯（Tom Hanks），得票率22%也還不及裘莉，顯然在部分人們心裡，裘莉並不是雜誌所形容的那種「黑魔女」，甚至還有領導美國的資格。

美國 裘莉 巨石強森

上一則

「楚留香」胡鐵花才走 中原一點紅也病逝

下一則

零負評女神林依晨長文護夫： 我不卑微，他也不渣

延伸閱讀

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定
不是演戲 近半美國人支持巨石強森當總統

不是演戲 近半美國人支持巨石強森當總統

英大主教同情哈利：生在王室像「無期不得假釋」

英大主教同情哈利：生在王室像「無期不得假釋」
最性感光頭男票選 巨石強森輸威廉王子 鐵粉：不能接受

最性感光頭男票選 巨石強森輸威廉王子 鐵粉：不能接受

熱門新聞

謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
只有三張門票的照片，象徵福原愛的缺席。取材自IG

兒子生日福原愛神隱 江宏傑一張照片說明一切

2021-04-04 19:13
崔苔菁當年紅遍國際，被稱為「台灣的瑪丹娜」。圖／聯合報系資料照片

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

2021-04-05 08:27
朱茵和周星馳過往情史被爆出。圖／摘自微博

周星馳、朱茵密戀始末被爆 他說「照顧到成了情侶」

2021-04-05 11:20
「黑豹」查德威克鮑斯曼被看好以遺作「藍調天后」拿到第27屆美國演員工會獎最佳男主角。圖／Netflix提供

奧斯卡風向球 今晚頒獎前名單外洩 影帝影后是...

2021-04-04 09:28
張柏芝在節目自爆上海、北京都有置產。圖／摘自微博

張柏芝自爆上海北京擁豪宅 因「浪姐2」入袋破763萬

2021-04-06 11:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定