這可不是演戲！近半美國人支持巨石強森當總統

有美國民眾支持巨石強森當總統。(路透資料照片)

美國 人受夠了傳統政治人物、寧可換好萊塢紅星來執政？根據一項最新的民調顯示，有46%支持巨石強森 （Dwayne Johnson）擔任美國總統，也有不少支持票拱馬修麥康納（Matthew McConaughey）成為德州州長，就連目前深陷離婚戰之中的安琪莉娜裘莉 ‎（Angelina Jolie），都有30%的支持票挺她當女總統。

政治果然是一種表演藝術？過往在美國除了雷根（Ronald Wilson Reagan）之外，鮮少有演員成功當上總統，川普（Donald John Trump）勉強沾上一點邊，但他其實是房地產大亨，只是很愛在幕前亮相。雷根之後，下一個演員出身的美國總統最有可能是誰，有近半數的支持票給了當今最紅、最會賺的巨石強森。

馬修麥康納是粉絲眼中德州州長的理想人選。(路透資料照片)

巨石強森過去也曾放話對政治感興趣，然而到現在還沒有正式轉換跑道的動作，而奧斯卡影帝馬修麥康納則是被粉絲力拱成為新一任德州州長，他本身不排斥，卻也不一定真的會實現。說到底，這一次的民調只有3萬多的總票數，只是極少部分美國人的意見，也不見得所有參與民調的人們態度都很認真。

最有意思的是，裘莉離婚官司被八卦誌描繪成婚變事件中的「反派」，稱她形象已經跌谷底。結果這3萬出頭的票數中有3成支持她當女總統，還超過形象偏正面、也是許多人心目中意見領袖的歐普拉（Oprah Winfrey），歐普拉拿下27%的支持票，略遜裘莉一籌。

安琪莉娜裘莉沒有被拖了好幾年的離婚徹底毀掉形象，仍有人願意讓她當美國總統。(路透資料照片)

至於男星中除巨石強森外，一向是觀眾眼裡好萊塢正直長輩代表的湯姆漢克斯（Tom Hanks），得票率22%也還不及裘莉，顯然在部分人們心裡，裘莉並不是雜誌所形容的那種「黑魔女」，甚至還有領導美國的資格。