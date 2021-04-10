「超人」亨利卡維爾又有新戀情 女友是科學家

亨利卡維爾扮演「超人」而走紅。(取材自IMDb)

在「正義聯盟」等相關影片中扮演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill）傳新戀情，以往不太算是緋聞熱門人物的他，卻被拍到和神祕新女友牽手出門遛狗，雖然兩人都戴著口罩，但亨利的五官太易辨識，根本隱藏不住，倒是女友並不像演藝圈的名人，媒體還喊話請求外界幫忙指認，果真很快就找出她的真實身分，原來她是加拿大環境科學家丹妮兒波索雷（Danielle Beausoleil）。

丹妮兒波索雷不但是環境科學家，也對健身、寫作很有興趣。(取材自Instagram)

亨利過去曾和動作女星吉娜卡拉諾（Gina Carano）、女替身露西寇克（Lucy Cork）等交往，對於愛運動、體態健美的女性情有獨鍾，丹妮兒看似不盡符合他過去鍾愛的典型，其實在她的社群網站 上，有不少她健身 的照片，原來她也曾經是健體模特兒，並不是只會念書，而她除了對於健身和環境科學的專業外，也愛讀詩與寫作，堪稱動靜皆宜。

近日亨利主演的Netflix影集「獵魔士」（The Witcher）才完成第2季的拍攝，他一度在因演出動作場面受傷、好一陣子連路都不能走，無怪乎順利殺青後心情大為放鬆，連新戀情都不太想保密，終於被狗仔攝影 拍個一清二楚。