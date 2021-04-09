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出櫃宣告？艾瑪柯林自稱「酷兒新娘」

記者陳建嘉／綜合報導
艾瑪柯林突然自稱「酷兒新娘」，疑似出櫃。（取材自Instagram）
艾瑪柯林突然自稱「酷兒新娘」，疑似出櫃。（取材自Instagram）

25歲英國女星艾瑪柯林（Emma Corrin）演出夯劇「王冠」（The Crown），急速竄紅，更以該劇拿下金球獎視后，最近她上傳一張為雜誌拍攝的婚紗照，在貼文中寫下「你們最愛的酷兒新娘」，引發不少網友討論。

艾瑪在戲外打扮一向中性，留著一頭俐落短髮，這次發文引熱議，讓許多網友認定她此舉形同出櫃，更在底下留言恭喜她找到自我。不過艾瑪並未回應解釋，其實她鮮少提及感情生活，頂多去年受訪時，被問到未來伴侶時，僅簡單表示，與其尋找另一半，現在只希望能照顧好自己。

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）因演出「以你的名字呼喚我」暴紅，俊俏外型加上瘦高身材，讓他迅速成為歐美新男神。提摩西曾與強尼戴普的女兒莉莉蘿絲合作戰爭片「國王」擦出愛火，多次被拍到街頭擁吻，可惜戀情僅1年半就告吹。

提摩西隨後與大6歲的「玩命關頭」女星艾莎岡薩雷(Eiza González)交往，戀情不到1年就秘密分手，如今外媒傳出他難忘舊情，已與莉莉蘿絲(Lily Rose Depp)再度復合，不過這回變得更低調。根據英媒「每日郵報」指出，2人在紐約密會，但幾乎全程都在車上，他偶爾下車採買物資，莉莉則待在車上等男友回來，避免再度被拍到同框，外界猜測可能是因為先前太高調，讓雙方都造成壓力才分手，如今再度燃起愛火，才更小心呵護。

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