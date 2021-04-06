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丹尼爾克雷格快悶壞了！「007」終於出任務「全球巡迴造勢」

記者黃保慧／綜合報導
「007 生死交戰」丹尼爾克雷格計畫為電影全球宣傳。（取材自IMDb）
「007 生死交戰」丹尼爾克雷格計畫為電影全球宣傳。（取材自IMDb）

「007：生死交戰」（No Time to Die）上映日一波三折，原訂去年11月上檔，目前暫定於今年9月底上映，如今爆出讓不少影迷興奮的消息，飾演「詹姆士龐德」的性格男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）將計畫為電影，親自到全球各個國家進行宣傳。

根據媒體報導，「007：生死交戰」的宣傳首站將於英國倫敦出席首映禮，緊接著到歐洲、美國和亞洲宣傳，消息來源指出，「儘管『007：生死交戰』檔期一再延後，但片商認為該片還是有締造億萬票房的元素和條件，所以他們決定將造勢行程延伸到全世界。」也指出，克雷格完全能理解，只要做足安全防範、避免風險，他就會配合所有的宣傳活動。

此外，克雷格卸任龐德一角後，將由誰接眼成為焦點，最近傳出以「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）走紅的31歲男主角雷吉尚佩奇（Regé-Jean Page）近日突然宣布不會在「柏捷頓」第2季出現，讓不少影迷猜測他接演的機率提升，而候選男星也包括「雷神索爾3：諸神黃昏」（Thor：Ragnarok）艾迪斯艾巴（Idris Elba）、「小婦人」占士諾頓（James Norton）等。

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