美國演員工會獎揭曉 「藍調天后」封帝稱后

「藍調天后」「黑豹」查德維克博斯曼封帝。圖／Netflix提供

堪稱奧斯卡 前哨戰的第27屆美國 演員工會獎4日揭曉，電影類由「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）拿下最佳整體演出，已故漫威英雄「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）以他最後作品「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）獲得戲劇類影帝，同片女主角薇拉戴維斯（Viola Davis）封后，和稍早疑似流出的得獎名單一樣。

「藍調天后」女主角薇拉戴維斯封后。圖／Netflix提供

男女配角分別是演出「猶大與黑彌賽亞」的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）與演出「夢想之地」（Minari）的南韓演員尹汝貞。整體動作特技演出部分，去年少數上映的娛樂大片「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）打敗「花木蘭」（Mulan）奪得。

電視類的最佳整體演出則由「王冠」（The Crown）拿下，戲劇類最佳男演員則由「黑錢勝地」（Ozark）傑森貝特曼（Jason Bateman）擠下金球獎 視帝「王冠」喬許歐康納（Josh O’Connor）。而競爭最激烈的電視類的戲劇類最佳女演員獎，有3位女主角都以「王冠」角逐，最後由演出「鐵娘子」柴契爾夫人的姬蓮安德遜（Gillian Anderson）打敗「黛安娜王妃」艾瑪柯琳（Emma Corrin），以及「女王」奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）奪獎。