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威爾史密斯老婆 自爆被同性吸引 不排斥女女戀

記者陳建嘉／綜合報導
威爾史密斯（左）的妻子潔妲（右）近日主動爆料對女人也有興趣，不排斥女女戀。（路透資料照）
威爾史密斯（左）的妻子潔妲（右）近日主動爆料對女人也有興趣，不排斥女女戀。（路透資料照）

美國影星威爾史密斯（Will Smith）、潔妲蘋姬（Jada Pinkett Smith）結婚已有24年，近年屢傳婚變，潔妲去年還在自己的網路直播節目「Red Talk Talk」上，向威爾坦承「曾與兒子的朋友交往」，如今潔妲與女兒薇蘿又在同節目上，自爆不排斥「女女戀」，潔妲更曾有兩次愛上女性的經驗，大膽言論讓外界相當震驚。

母女提到「同性相吸」的話題時，是薇蘿先坦承「曾被女人迷倒過」，沒想到生性開放的潔妲，立刻表示自己在20多歲時，曾對同性很有興趣，「我當時很喜歡和女性在一起，但從沒試過與她們交往」，至於未來會愛男孩是愛女孩，潔妲則說：「不要說不可能，畢竟你永遠不知道未來會發生什麼事。」言語曖昧，讓不少網友留言為威爾抱屈，待他看到這段影片後，不知心情是否會受影響。

去年7月，潔妲主動證實與兒子的好友奧格斯特有過一段情，也說當時與威爾的感情觸礁，暫時分開了一段時間，等到夫妻兩人冷靜下來後，才決定復合，一起度過難關，「我們結婚第一年時我告訴妳，發生任何事我都會一直愛妳」，兩人在節目上自揭這段不倫戀後，當時威爾就已主動向外界強調，不會回應任何與此事相關的傳言。

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