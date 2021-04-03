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李奧納多曾被看扁 莎朗史東自掏腰包付片酬挺他

記者陳建嘉／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐剛出道時曾不被看好，莎朗史東還曾自掏腰包為他付片酬。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐剛出道時曾不被看好，莎朗史東還曾自掏腰包為他付片酬。（路透資料照片）

63歲資深性感女神莎朗史東（Sharon Vonne Stone），最近出版自傳，先前已自揭曾被外公性侵、拍戲時曾被要求潛規則等過往，最近又爆料李奧納多（Leonardo DiCaprio）剛出道時被嫌棄為「沒名氣的小咖」，讓莎朗與他同演西部片「致命的快感」（Quick And The Dead）時，得自掏腰包為他支付15萬美元的片酬。

莎朗在自傳裡回憶這段過往，提到自己當初為李奧納多的演技所驚艷，認為他將來大有可為，沒想到電影公司並不賞臉，「他們當時問我，為何要找名不見經傳的小咖？為何要搬石頭砸自己的腳？」不過莎朗仍堅持要與李奧合作，「他是試鏡時唯一抓到演戲要領的人」。

不只是李奧，就連「致命的快感」導演山姆雷米（Sam Raimi）也被電影公司譏諷為「D咖導演」，他們認為山姆先前只拍過「鬼玩人」（The Evil Dead）等小成本恐怖片，沒能力駕馭大片，直到多年後，李奧納多以「鐵達尼號」（Titanic）、「全面啟動」（Inception） 等眾多賣座電影躍升票房巨星，該片導演山姆雷米後來也以「蜘蛛人」（Spider-Man） 系列等電影聞名，總算才證明莎朗的眼光獨到。

莎朗史東最近出版自傳，揭露許多驚人秘辛，包括好萊塢的「潛規則」。（路透資料照片）
莎朗史東最近出版自傳，揭露許多驚人秘辛，包括好萊塢的「潛規則」。（路透資料照片）

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