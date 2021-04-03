艾瑪華森被爆耍大牌爆衝 導演：謠言全狗屁

英國女星艾瑪華森。(Instagram)

擁有高顏值、高學歷的英國女星艾瑪華森 （Emma Watson），因演出「哈利波特 」系列電影中「妙麗」一角走紅，之後還接了許多賣座大片。近日傳出她2013年拍攝「大明星世界末日」（This Is the End）時「耍大牌」，該片導演 塞斯羅根（Seth Rogen）則發文力挺她。

近日有知情人士爆料，指艾瑪華森在拍攝「大明星世界末日」時，拒絕演出其中一場戲，當下更「爆衝」離開片場，有失專業。

對此，該片導演兼演員塞斯羅根近日正式發文坦言艾瑪華森確實有拒演，但表示「該場戲是臨時變動的即興演出，根本不在腳本內」，他說因為自己沒有做好溝通，才造成對方不舒服，力挺對方：「那些稱她不冷靜、不專業的說法，全都是狗屁！」塞斯羅根最後不忘強調，很榮幸能和對方合作，並對此事表達歉意。

童年時演出「哈利波特」系列電影而走紅的艾瑪華森，已到是個30歲輕熟女，開始認真考慮成家，英國「每日郵報」報導，她的經紀人透露她要休息一段時間，暫時不再接新戲，各方推測有可能為了和男友李奧羅賓頓（Leo Robinton）計畫婚事，沒有心思分給演藝工作。