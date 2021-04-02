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湯姆漢克斯家不寧 兒又惹事、滿臉血自拍

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆漢克斯（左）與妻子麗塔（右）對常惹禍的二兒子查特相當頭疼。（路透資料照片）
湯姆漢克斯（左）與妻子麗塔（右）對常惹禍的二兒子查特相當頭疼。（路透資料照片）

影帝湯姆漢克斯 (Tom Hanks) 、知名製片麗塔（Rita Wilson）的二兒子查特（Chet Hanks），生性放蕩，有酗酒、嗑藥等前科，甚至還因為破壞飯店，登上社會新聞版面，讓形象良好的父母親相當頭疼，近日查特釋出一段頭破血流的自拍影片，指稱被前女友奇亞拉(Kiana Parker)持刀攻擊，奇亞拉則反控查特自導自演，「我才是受害者」。

根據美媒「USA Today」指出，查特與奇亞拉分手之後鬧翻，查特最近釋出影片，指稱奇亞拉拿刀嚇自己，還拿盆栽丟向他的頭，讓他滿臉都是血，在影片中還可聽到兩人相互爭執，女方還怒喊「是你先推我」，查特則怒罵對方偷了他的錢與信用卡

奇亞拉認為這段影片斷章取義，並對外供稱，查特分別在去年10月及今年1月對她暴力相向，她不堪被打，已於今年初提出分手，並計畫搬家，結果查特當場大怒，從廚房拿起一把刀揚言要傷害她，讓她只能向對方丟盆栽自保，奇亞拉目前也已向法院申請保護令，禁止查特再靠近她。

不同於爸爸湯姆、哥哥柯林，查特雖然外型較為帥氣，又練出一身肌肉，原本被認為有望在好萊塢大有前途，但他出道以來頻傳負面傳聞，湯姆都曾在受訪時，為查特感到憂心，如今再傳暴力事件，勢必讓湯姆更為苦惱。

湯姆漢克斯的二兒子查特生性放蕩，有吸毒、酗酒前科，近日又與前女友相互控訴家暴。（...
湯姆漢克斯的二兒子查特生性放蕩，有吸毒、酗酒前科，近日又與前女友相互控訴家暴。（取材自Instagram）

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