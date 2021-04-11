侍者變巨星 杜娃黎波人美心更美

出道就一鳴驚人的杜娃黎波，與紅髮艾德（Ed Sheeran）並列為振興英國音樂外銷兩大功臣。（Getty Images）

今年葛萊美 最佳流行專輯大獎得主、25歲英國 女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）自2015年憑藉首張單曲〈New Love〉出道以來，幾年內人氣迅速在全球火爆攀升。美貌與實力兼具的她，不論通過音樂表達自己的態度、替女性發聲，或靠過人「衣Q」引領時尚的風向標，甚至建立陽山學院（Sunny Hill Academy）致力公益，她用自身的影響力改變著世界。

2018年初，杜娃黎波成為音樂串流平台Spotify最受歡迎的女歌手，單曲〈IDGAF〉的MV在YouTube上的播放量也高達50億。2018年，黎波榮獲了兩個英國音樂獎項，並在2019年首次捧回了兩座葛萊美獎。在今年的葛萊美頒獎禮中，杜娃黎波被提名 包括年度專輯、年度歌曲、最佳流行歌手等六項大獎，最終憑藉個人第二張專輯摘得本屆最佳流行專輯獎。

幼年就愛粉紅佳人

1995年8月22日，黎波出生在倫敦，父母都是阿爾巴尼亞人，在她出生前三年，他們舉家從科索沃（Kosovo）搬到英國生活。當時身為某公司行銷經理的父親，年輕時也曾擔任過科索沃當地搖滾樂團的主唱，因此黎波的童年裡，家中終日都會播放大衛鮑伊（David Bowie）、立體音響樂隊（Stereophonics）和綠洲合唱團（Oasis）的作品，而相比這些搖滾樂，黎波最愛的還是兒時聽的紅粉佳人（P!nk）和妮莉費塔朵（Nelly Furtado）。

童年時的黎波（左）與妹妹。（取材自Instagram）

因為生活在倫敦，黎波的名字相比起其他英文名字而言非常特別，「Dua」在阿爾巴尼亞語裡代表「Love」的意思，兒時的黎波因此總是要向身邊的朋友解釋名字的寓意。

2006年，因父母工作的關係，11歲的黎波隨家人從英國搬回科索沃。她14歲開始翻唱其他歌手的作品並發布於YouTube平台上，漸漸擁有了作品集。隨著時間推移，一心想要朝音樂發展的黎波發現，若是一直待在科索沃不可能實現自己的音樂理想，15歲時，跟家人討論過後，黎波說服了父母，搬回倫敦。

黎波曾回憶自己在倫敦勤工儉學的日子，學到最多的就是自信。也正是這種自信的信念驅使，18歲時，黎波音樂事業的大門緩緩開啟，華納唱片發現了這顆冉冉升起的新星。唱片合約如同天降而來的巨大幸福擊中黎波，她回憶，自己一秒也等不及，立刻辭去服務生的工作，過上「唱著歌入睡、睜開眼寫歌」的生活。

杜娃黎波單曲《New Love》封面。（取材自推特）

2015年，黎波通過華納唱片發行首支個人單曲〈New Love〉，從而正式出道。

2017年6月，黎波正式發行首張專輯《Dua Lipa》，該專輯與克里斯馬汀（Chris Martin）、馬吉爾（Miguel）等音樂人合作，不僅入圍了第38屆全英音樂獎英國最佳年度專輯獎，專輯中的歌曲〈New Rules〉獲得了英國流行音樂排行榜單曲榜冠軍，歌曲ＭＶ在YouTube播放量也突破了十億。

〈New Rules〉的創作靈感來源於「女性力量」，黎波想通過音樂作品展示自己獨特的想法。起初，黎波因為一段感情分手，有了朋友的安慰和鼓勵，她便產生該作品的創作初衷。黎波認為女性朋友要學會照顧自己，對自己不友好的人要保持距離，不原諒背叛的人，要擁有自信和自己的一套新規則處理人和事。

自2018年末獲得MTV歐洲音樂獎最佳流行藝人獎後，2019年的黎波迎來了自出道以來的第一個事業高峰期。2019年1月，她為科幻電影《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）演唱的片尾曲〈Swan Song〉正式上線。僅過了一個月之後，當年度葛萊美獎頒獎典禮上，黎波更是以「兩提兩中」的佳績，一舉摘得當年葛萊美最佳新人獎，其演唱的歌曲〈Electricity〉獲得最佳舞曲製作獎，成為葛萊美獎歷史上第一位得此殊榮的阿爾巴尼亞裔女歌手。

杜娃黎波獲得2019年葛萊美最佳新人獎與最佳舞曲製作獎。（路透）

霸氣＋哭泣 成熟天真集一身

黎波高挑、身材健美，早已是很多品牌與時尚雜誌的寵兒，無論在舞台還是日常，她的穿搭風格前衛性感，是很多歐美女孩競相模仿的對象。黎波曾經接受採訪說：「我想成為一個真實的人。」她的時尚理念裡，不僅擁有無限自由且有著強大的包容度，每個人都有權利去解放自我和打破規範。

杜娃黎波常在社群媒體上與粉絲分享穿搭照。（取材自Instagram）

談到穿衣風格，黎波曾表示，其實就是任何她覺得舒服的衣服。在巡演時一有機會，她也會選擇支持新的年輕設計師：「我喜歡到處玩。關於我的個人風格，我真的沒有簡單的答案，就是如此。」

杜娃黎波在今年的葛萊美頒獎禮上擔任表演嘉賓，在台上載歌熱舞，展現新一代唱跳歌后的舞台魅力。（Getty Images） 杜娃黎波2019年在MTV歐洲音樂大獎登台表演，大秀性感身型。（Getty Images）

與霸氣的「穿搭女王」頭銜相比，黎波也有自己的另一面，從第一次獲得兩項葛萊美提名開始，黎波就常常淚灑直播現場，素顏的她又哭又笑、對不小心把香檳噴出來的鏡頭，無不顯露出自己完全就是一個小女孩。時隔兩年之後，當黎波再度獲得六項葛萊美獎提名時，兩年前痛哭的情景再度重現。

在這些痛哭的情景中，除了獲得提名之後的喜極而泣，也有專輯被提前洩露的無奈。黎波原計畫2020年4月發行第二張專輯《Future Nostalgia》，但由於音源在網路上洩露而被提前到3月，打亂了整個公司的宣傳計畫和安排，導致這張專輯首周銷量不算非常成功，在美國只有五萬張。事情發生後，黎波的情緒受到了極大的影響，她在跟粉絲的直播時為此泣不成聲。

杜娃黎波（左）和父親2019年一起出席科索沃陽山基金會的新聞發表會。（取材自推特）

創慈善機構 貢獻家鄉

陽山音樂節（SUNNY HILL Festival）是黎波和她的父親，在家鄉科索沃的普利斯提納（Pristina） 創立的音樂節，每年為期三天。音樂節全部收益將捐贈給公益組織，如科索沃的愛樂合唱團以及唐氏症等組織。

黎波與家人還成立陽山學院（Sunny Hill Foundation），在此建排練室和錄音室，用於製作播客（Podcast），能讓孩子們從街上回到室內，於2020年正式開放。洛杉磯Quincy Jones音樂學院為此地提供了三項音樂獎學金，將為陽山學院的科索沃孩子提供在洛杉磯學習歌曲創作和製作基礎的機會。

（取材自新京報）