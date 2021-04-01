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賽琳娜拋2.1億追隨者 戒社群媒體3年 自曝焦慮減輕了

記者黃保慧╱綜合報導
賽琳娜最近推新EP「解放」（Revelación）。（圖：環球音樂提供）
賽琳娜最近推新EP「解放」（Revelación）。（圖：環球音樂提供）

美國流行樂小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）因迪士尼影集「少年魔法師」（Wizards of Waverly Place）走紅，演藝事業涵蓋電影、歌唱，在Instagram有2.1億名追隨者，想不到她竟然戒斷社群媒體3年，她最近推新EP「解放」（Revelación）接受媒體訪問說：「我不會再因為時時刻刻黏著我的手機，而錯過眼前發生的每件事。」

賽琳娜認為不使用社群網站對自己有正面影響，「不僅讓我的焦慮感減輕，也讓我更能與我的親友家人們一起享受當下」。她也提到，「我非常希望經過這個因為疫情肆虐，全世界宛若停擺的1年後，大家能學會珍惜人與人之間實際的交流與每一段關係的重要，而不是只在乎手機或電腦上的東西。」

現年28歲的賽琳娜10歲開始演戲，從小就踏上演藝之路，成為全球注目的超級偶像，是否對於童年時光被犧牲掉感到後悔？她認為，「如果真的有機會改變人生的某幾個決定，大家都會陷入沉思當中；但我要說我沒有任何的後悔。我不太喜歡從『可能失去了哪些』的角度去回首人生旅途，因為就算我很受挫的時候，也總會提醒自己有多幸運，能做自己熱愛的事、創作自己喜歡的音樂，並且有一個平台讓我可以用我的力量與聲音，對這個世界做出不一樣的貢獻。」

至於，她最近接受訪問時，透露不再繼續做音樂了，「因為大家不認真看待我」，面對媒體的二度詢問，她澄清：「我沒有打算要停止做音樂。」她說：「對我來說，『創作』是我最開心的時候，不管是在創作音樂、詮釋新角色或是參與電視或電影製作等等。這是不斷驅使我往前的動力，而我也無法想像結束的那一天，我還有太多太多的事情想要完成了！」

她最後也向台灣個歌迷喊話：「我很愛我的台灣粉絲們！請你們一定要知道，就算我們相隔千里，我依然可以感受到你們的愛與支持。我曾經聽過台灣有很多很熱情、很溫暖的人，也聽說有很多美麗的山、溫泉與海灘，當然還有吃不完的美食！我已經等不及去台灣了，我愛你們！」

台灣 社群網站 電影

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